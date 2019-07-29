Финансы
Доллар и евро растут в начале торгов на «Московской бирже»Финмаркет 03:38
Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,4396 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 7,21 коп.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:19, Вашингтон
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Кабинет диабетической стопы открылся в столичной клинике им. Вересаева
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Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
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Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй находится в Турции.
Обновлено в 12:02
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В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
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Участник несогласованного митинга в Москве признал вину в нападении на сотрудника ОМОН
Один из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несогласованного митинга, Евгений Коваленко, признал вину в нападении на сотрудника ОМОН.
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Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
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Обновлено в 09:18
Происшествия
Девочка в Саратове жила в одном доме с собаками, кошками и кроликом
Волонтёры-зоозащитники обнаружили в помещениях 25 собак, двух котов и кролика.
Обновлено в 09:15
Технологии
Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ
Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.
Обновлено в 06:11
Авто
Маленький кроссовер Toyota C-HR превратили в раллийный болид
Специалисты компании Cusco Racing выпустили конкурента Toyota Yaris, Mazda2 и Hyundai i20 – новый «заряженный» кроссовер Toyota C-HR.
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Игрок «Спартака» Фернандо может перейти в китайский клуб
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Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
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Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 10:18
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
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Новый Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
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Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
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Гаджеты
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Технологии
Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения
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Обновлено в 07:34
Экономика
Пятая часть украинцев оказалась гастарбайтерами
Почти пятая часть трудоспособного населения Украины находится на заработках за границей.
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Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
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