Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек – 65,41 рубля, курс евро поднялся на 22 копейки, составив 72,7 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 60,95 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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