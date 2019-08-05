Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:11
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,32 рубля.
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 10:54, Ашберн
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Политика
Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле
Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики атаковали рекативными снарядамизалпового огня российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии реактивными снарядами.
Обновлено в 10:46
Авто
Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан
Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан в истории.
Обновлено в 09:49
Общество
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть
Площадь лесных пожаров, действующих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе (СФО), сократилась на 25%.
Обновлено в 06:26
Политика
Индия лишила Джамму и Кашмир особого статуса
Правительство Индии приняло решение отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Трамп поручил реформировать систему охраны психического здоровья
Президент США Дональд Трамп поручил минюсту страны разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья на фоне трагедий в Техасе и Огайо, где вооруженные преступники на выходных застрелили около 30 человек.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» узнали возможных соперников в еврокубках
В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Своих потенциальных соперников узнали российские клубы.
Обновлено в 10:33
Общество
Летняя погода вернется в Москву в среду
Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 08:15
Происшествия
Казанский вокзал эвакуировали из-за возгорания
В подвале Казанского вокзала произошло возгорание.
Обновлено в 10:11
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии
Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Политика
«Википедия» внесла в черный список связанные с Евгением Пригожиным СМИ
Редакторы «Википедии» решили внести в черный список СМИ, которые по их мнению, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал причины расширения альянса
Выступая перед местными студентами, генсек напомнил, что в течение 40 лет НАТО занимался лишь сдерживанием СССР и не действовал за пределами своей территории.
Обновлено в 09:18
Общество
Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
Обновлено в 01:23
Наука
Климатические мигранты: новое великое переселение народов
Исследование, проведенное учеными Международного института прикладного системного анализа, впервые продемонстрировало причинно-следственную связь между изменением климата и ростом числа конфликтов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от вызванных им природных катаклизмов.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Янкаускаса арестовали еще на 10 суток
«Судья Зюзинского суда Ларкина отправляет меня под арест еще на 10 суток»,— сообщил он в Twitter.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48