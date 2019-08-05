Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:11

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,32 рубля.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16

Доллар и евро начали неделю с падения

Телеканал 360°05:55

Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,32 рубля

ТАСС03:16

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:11

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,05 рубля

Банки.ру04:32

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:26

Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

Известия04:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 10:54, Ашберн
Происшествия

СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Политика

Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле

Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»

Боевики атаковали рекативными снарядамизалпового огня российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии реактивными снарядами.
Обновлено в 10:46
Авто

Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан

Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан в истории.
Обновлено в 09:49
Общество

Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть

Площадь лесных пожаров, действующих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе (СФО), сократилась на 25%.
Обновлено в 06:26
Политика

Индия лишила Джамму и Кашмир особого статуса

Правительство Индии приняло решение отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика

Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Трамп поручил реформировать систему охраны психического здоровья

Президент США Дональд Трамп поручил минюсту страны разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья на фоне трагедий в Техасе и Огайо, где вооруженные преступники на выходных застрелили около 30 человек.
Обновлено в 10:41
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» узнали возможных соперников в еврокубках

В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Своих потенциальных соперников узнали российские клубы.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено в 10:34
Общество

Летняя погода вернется в Москву в среду

Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 08:15
Происшествия

Казанский вокзал эвакуировали из-за возгорания

В подвале Казанского вокзала произошло возгорание.
Обновлено в 10:11
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети

Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Общество

Июль 2019 года назван самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Обновлено в 08:19
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие

Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД

До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Вилли Токарев оставил родственникам многомиллионное наследство

Обновлено в 03:53
Происшествия

Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии

Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Космос

Надвигающийся на Землю астероид может уничтожить Северную Америку

Обновлено в 05:46
Политика

«Википедия» внесла в черный список связанные с Евгением Пригожиным СМИ

Редакторы «Википедии» решили внести в черный список СМИ, которые по их мнению, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Генсек НАТО назвал причины расширения альянса

Выступая перед местными студентами, генсек напомнил, что в течение 40 лет НАТО занимался лишь сдерживанием СССР и не действовал за пределами своей территории.
Обновлено в 09:18
Общество

Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото

Обновлено в 01:23
Наука

Климатические мигранты: новое великое переселение народов

Исследование, проведенное учеными Международного института прикладного системного анализа, впервые продемонстрировало причинно-следственную связь между изменением климата и ростом числа конфликтов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от вызванных им природных катаклизмов.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Янкаускаса арестовали еще на 10 суток

«Судья Зюзинского суда Ларкина отправляет меня под арест еще на 10 суток»,— сообщил он в Twitter.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное