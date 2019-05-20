Финансы

Рубль поддерживает налоговый периодREGNUM 00:05

После достижения недельного минимума 71,89 стабилизировалась на уровне 72,00 руб. На американской сессии нефть подешевела до $71,58 за баррель, при этом рубль проигнорировал её падение. Поддержку ему оказывал рост индекса RGBI, который с 15 мая вырос на 0,83%, до 138,57.
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Рубль поддерживает налоговый период

REGNUM00:05

Открытие Брокер пояснил, почему рубль устойчив в условиях торговой войны

Profinance.ruвчера в 10:00

Ликвидность и налоги поддержат рынок ОФЗ - Газпромбанк

Финмаркетвчера в 08:42
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

«Предварительно установлено, что 20 мая в приёмный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом «отравление ядовитым веществом» (крысиный яд)», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 00:59
Авто

Опубликован рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Обновлено 19 мая в 23:45
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Авто

Новый Lynk&Co, который появится в РФ, сфотографировали на автовозе

Под капотом Lynk&Co 03+ установят турбированный двигатель объёмом 2,0 литра, Его мощность, работая с роботизированной КП, составит 254 л.с. В дальнейшем седан получит еще и дорожную версию гоночного Lynk&Co 03 TCR с 350-сильным двигателем.
Обновлено вчера в 11:34
Футбол

Хави провёл последний матч в карьере

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес провёл последний матч в карьере.
Обновлено вчера в 15:53
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции

Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Энергетика

Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть

Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 10:24
Музыка

Жюри Грузии оценило выступление Лазарева на Евровидении в ноль баллов

Обновлено вчера в 19:36
Авто

Дилеры приостановили продажу деталей для Lada Vesta Sport

Причиной временного прекращения продаж комплектующих для самой дорогой Лады называют очень высокий спрос, а особенно на воздушный фильтр, черный потолок и др.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено вчера в 08:12
Общество

В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца

Обновлено вчера в 21:35
Политика

Бовт: «Москва не хочет давать Зеленскому никаких авансов»

Владимир Путин поздравит своего украинского коллегу не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе и улучшению отношений двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 07:33
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия

В Кемерово ликвидировали пожар в автосалоне Hyundai

Пожар в автосалоне "Хендай" в Кемерово полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено вчера в 12:04
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротство

Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено вчера в 07:08
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития

Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г / г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г / г. Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития.
Обновлено 18 мая в 02:57
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

В Венесуэле откажутся от использования Visa, Mastercard и Maestro

C 30 ноября 2019 года должны быть прекращены операции по дебетовым картам этих систем, с 30 января 2020 года - по кредитным, передает агентство РИА Новости.
Обновлено в 00:12
Политика

Лавров оценил слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Слова нового украинского президента Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола должны распространяться и на религиозную сферу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 11:23
Общество

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Депутата городской думы в Иркутской области задержали пьяным за рулем

Против депутата думы города Нижнеудинск Иркутской области возбудили уголовное дело за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-служба СУ СК России по региону.
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие

Замминистра обороны рассказал о ходе очистки Арктики от мусора

В этом году силами МТО планируется убрать четыре тысячи тонн металлолома За последние четыре года силами министерства обороны РФ в Арктике было собрано 18,5 тысячи тонн металлолома.
Обновлено в 00:02
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено вчера в 07:36
Общество

Здание Госдумы могут признать аварийным

Лебедев подчеркнул, что здание Госдумы могут признать аварийным, если будут найдены новые пустоты в фундаменте.
Обновлено в 00:32
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