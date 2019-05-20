Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торговТелеканал Санкт-Петербург вчера в 05:55

На открытии торгов курс доллара составил 64,54 рубля, евро снизился до 72 рублей.

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов

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