Финансы

Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на нефти и налоговом периодеПРАЙМ 07:20

Закрепление рынка нефти выше уровня 72 долларов за баррель и налоговый период мая в РФ поддерживают курс рубля. Курс доллара расчетами "завтра" на 13.43 мск снижался на 2 копейки, до 64,50 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 71,91 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на нефти и налоговом периоде

ПРАЙМ07:20

Рубль поддерживает налоговый период

REGNUM00:05

Рубль остается относительно сильным на фоне валют-аналогов - БКС

Финмаркетвчера в 12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика

В Польше назвали сигналом России увеличение числа военных США в стране

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что решение об увеличении численности американских войск в стране станет предостережением для Кремля.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Политика

Журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко

Спецкор издания «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики газеты Максим Иванов заявили, что вынуждены покинуть издание.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия

Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным

Обновлено в 04:55
Политика

Госдума приняла закон о посещении реанимации

Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Политика

Зеленский подписал первый указ после инаугурации

Президент Украины назначил себя Верховным главнокомандующим ВСУ После инаугурации Владимир Зеленский подписал свой первый указ, будучи действующим президентом Украины, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 01:49
Политика

США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Политика

В Раде назвали возможную дату проведения досрочных выборов

Как отметил по итогам консультации у президента Украины Владимира Зеленского глава Радикальной партии Олег Ляшко, речь идёт о проведении выборов 21 июля.
Обновлено в 06:39
Происшествия

При обысках у замгубернатора Ростовской области нашли коллекцию часов

Следователи обнаружили коллекцию дорогостоящих часов, большую сумму наличных, множество картин во время обысков у заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:55
Кино

Финал сериала «Игра престолов» установил рекорд по просмотрам

На канале HBO вышел заключительный эпизод сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 19:43
Общество

Путину рассказали о тяжести «золотой медали»

Российские школьники еще дохаживают в школу последние дни перед каникулами, а Владимир Путин на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой уже подвел итоги учебного года.
Обновлено в 06:30
Политика

В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России

20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»

"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
Кино

Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин

Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.
Обновлено в 02:16
Экономика

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Экономика

Набиуллина назвала основные риски развития фондового рынка в России

Основными рисками российского фондового рынка являются его ориентированность на краткосрочные выгоды и большую маржинальность, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2019».
Обновлено в 07:17
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла операцию

Телеведущая решила наконец исправить зрение. Накануне Анфиса Чехова перенесла операцию, а именно лазерную коррекцию зрения.
Обновлено в 03:00
Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Обновлено в 01:06
Происшествия

Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала новорожденных щенков

Обновлено в 05:28
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Гаджеты

Рэпер Баста выпустил беспроводные наушники и колонки

Первой продуктовой линейкой Z станет MusicDealer с шестью устройствам: проводными и беспроводными наушниками-вкладышами, накладными наушниками ручной работы и двумя моделями портативных колонок.
Обновлено в 06:04
Культура

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

Посол Венесуэлы в РФ опроверг планы создания российской военной базы

Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг информацию о планах создания в стране российской военной базы.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Экономика

В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года

Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Напавшего на мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме

28-летнему Брентону Тарранту, устроившему стрельбу в мечетях в Новой Зеландии, предъявили обвинения в терроризме.
Обновлено в 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное