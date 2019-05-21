Финансы
Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на нефти и налоговом периодеПРАЙМ 07:20
Закрепление рынка нефти выше уровня 72 долларов за баррель и налоговый период мая в РФ поддерживают курс рубля. Курс доллара расчетами "завтра" на 13.43 мск снижался на 2 копейки, до 64,50 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 71,91 рубля.
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Политика
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Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.
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Основными рисками российского фондового рынка являются его ориентированность на краткосрочные выгоды и большую маржинальность, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2019».
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