Финансы
Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:19
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Энергетика
«Газпром нефть» не планирует выходить из проекта «Хунин-6» в Венесуэле
"Газпром нефть" не планирует выходить из проекта "Хунин-6" в Венесуэле, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
Обновлено в 08:24
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Энергетика
«Газпром нефть» не одобряет введение лицензирования экспорта
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заметил, что не видит смысла во введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку отрасль уже слишком зарегулирована, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Житель Приморья получил два года условно за репост в Telegram
Спасский районный суд Приморья признал виновным в экстремизме за репост сообщения в Telegram юриста Дмитрия Третьякова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
Обновлено в 08:50
Общество
Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Силовики проводят обыски в Пенсионном фонде Дагестана
В отделение Пенсионного фонда России по Дагестану в четверг пришли силовики для проведения оперативных действий, сообщил "Интерфаксу" источник.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике
Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.
Обновлено в 05:00
Политика
ЕК ждет от парламента Британии положительного голосования по Brexit
Еврокомиссия приняла к сведению результаты голосования в среду британских парламентариев по Brexit и теперь ждет от них положительного результата, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Обновлено в 07:40
Авто
Новый Ford Kuga показали на видео
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено в 05:47
Культура
Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали за 91 тыс долларов
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту обстрела населения в Донбассе
«По данным фактам Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"», - указала Петренко.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Культура
Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге
Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В отношении бывшего губернатора Хабаровского края возбуждено дело
В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Обновлено в 08:49
Экономика
В России резко поднялись цены на авиабилеты
В письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, адресованному вице-премьеру Максиму Акимову, говорится, что с начала года цены на авиабилеты в экономклассе увеличились на 7,5%. Об этом пишет «Коммерсант».
Обновлено в 06:07
Гаджеты
«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов
Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
В Крыму арестовали девять подозреваемых в терроризме
Суд в Симферополе арестовал до 15 мая девять предполагаемых участников запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает пресс-служба Киевского районного суда в четверг, 28 марта.
Обновлено в 03:19
Космос
Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп в четверг вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы не допустить продолжения роста ее стоимости.
Обновлено в 09:30