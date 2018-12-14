Курс рубля в первой половине торгов продолжает снижаться к доллару и перешел к росту против евро на фоне ослабления европейской валюты на рынке форекс. Торги проходят в узком диапазоне в ожидании решения Банка России по ключевой ставке, отмечают эксперты рынка.

Рубль перешел к росту против евро и продолжает снижаться к доллару

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