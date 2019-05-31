Финансы
Рубль падает на фоне дешевеющей нефтиМир новостей вчера в 07:55
Российскую валюту толкает вниз дешевеющая нефть. Котировки чёрного золота потеряли около 2% на фоне решения Дональда Трампа ввести 5-процентные пошлины на все товары из соседней Мексики.
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Политика
Россия расширила санкционный список представителей ЕС
Москва расширила список представителей стран ЕС, которым запрещается въезжать на территорию России.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек
При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой.
Обновлено в 03:01
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол
Голкипер Батленд хочет вернуться в АПЛ
Голкипер футбольного английского клуба «Сток-Сити», выступающего в английском Чемпионшипе, Джек Батленд хочет вернуться в английскую Премьер-лигу, сообщает 1 июня DailyStar.
Обновлено в 03:07
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Кино
Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков удалить ряд сцен из посвященного ему фильма "Рокетмен".
Обновлено в 01:32
Политика
Турция не будет отказываться от системы «всё включено»
Туристический сектор Турции не собирается отказываться от системы «все включено» (all inclusive) и готов предложить гражданам РФ другие виды туризма.
Обновлено в 03:44
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
В скандальном матче определился победитель африканской Лиги чемпионов
В ответном матче финальной серии "Эсперанс" обыграл "Видад" (1:0). Примечательно, что встреча завершилась на 25 минут раньше, поскольку после отмененного гола гостей поле заволокло дымом от пиротехники, а игроки и тренеры марокканской команды начали жарко спорить с судьей прямо на поле, поскольку тот отказался использовать систему видеоповторов.
Обновлено вчера в 22:17
Футбол
«Чувствую свою вину, что не смог найти финансирование»
В 38-м туре «Чертаново» обыграло «Ротор» (2:1), но и его конкурент в лице «Нижнего Новгорода» одержал победу.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Объект на станции Шиес под Архангельском законсервируют после 15 июня
Представитель инвестора, заместитель руководителя ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" Владимир Запорин заявил, что работы по инженерной подготовке территории экотехнопарка Шиес Архангельской области завершатся к 15 июня.
Обновлено в 04:02
Футбол
Футболист «Краснодара» Виктор Классон женился
Обновлено в 03:27
Общество
СК: не надо думать, что с вашим ребенком ничего не случится
Хочу отметить, что в последнее время себя очень активно проявляют, в том числе в совместной работе, различные организации — Детские советы при уполномоченных по правам ребенка, родительская общественность, Совет отцов.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли с отравлением в петербургской больнице
В Петербурге госпитализировали школьницу 2004 года рождения с отравлением наркотиком. Как оказалось, девочка считалась пропавшей без вести.
Обновлено в 02:13
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
В Москве неизвестный выстрелил в женщину и скрылся
Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 01:25
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие
Foreign Policy (США): Трамп подталкивает Иран в объятия России (Foreign Policy)
В целом Россия "сделала не так уж много" для борьбы с американскими санкциями, заявил Foreign Policy ведущий популярного российского ток-шоу Владимир Познер.
Обновлено в 01:22
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Музыка
Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»
Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Футбол
Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Минтруд отреагировал на данные о сокращении новогодних каникул
Министерство труда и социальной защиты России прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о том, что новогодние каникулы в 2020 году будут сокращены до восьми дней.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06