Финансы
Рубль вырос к доллару и подешевел к евроВзгляд.ру вчера в 02:10
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 2 копейки – до 66,26 рубля, курс евро вырос на 11 копеек – до 75,4 рубля. Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 62,77 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Финансы
Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефти
Нефть во вторник ускорила откат на опасениях сокращения спроса на сырье, цена Brent упала на $2,1 относительно уровня при закрытии рынка акций РФ накануне.
Обновлено в 11:46
Финансы
ЦБ оценил «дыру» в капитале Минбанка в 60–100 млрд рублей
В рамках оздоровления ЦБ собирается выделить банку кредиты на сумму не более 77 млрд руб. ЦБ объявил о санации Минбанка сегодня, 22 января.
Обновлено в 09:18
Финансы
Профицит бюджета России в 2018 году составил 2,7% ВВП
Профицит бюджета Российской Федерации в 2018 году составил около 2,746 трлн рублей, или 2,7% ВВП, сообщается в материалах Минфина.
Обновлено в 04:11
Финансы
Прибыль банка UBS не оправдала прогнозов
Швейцарский банк UBS представил финансовые результаты последнего квартала и всего 2018 года.
Обновлено в 08:01
Финансы
ЦБ разместил купонные облигации 16-го выпуска на 6,4 млрд рублей
Банк России разместил купонные облигации 16-го выпуска на 6 млрд. 412,175 млн. рублей по номинальной стоимости.
Обновлено в 06:23
Финансы
Bank of America ждет снижения курса доллара к рублю до 62
Bank of America прогнозирует снижение курса доллара к рублю до 62 в этом году, остается в длинной позиции по десятилетним рублевым бондам и повышает прогноз по профициту текущего счета РФ на 2019 год до $101 млрд.
Обновлено вчера в 17:25
Финансы
Средний заем наличными обновил трехлетний максимум
Сумма среднего кредита наличными в прошлом году увеличилась на четверть в сравнении с аналогичным показателем 2017 года и составила 264 тысяч рублей – максимум за последние три года.
Обновлено в 02:06
Финансы
Почта Банк ввел новый тарифный план для активных клиентов
Почта Банк ввел новый тарифный план «Активный» для активных клиентов, благодаря которому они смогут получать специальные условия по кредитам, вкладам и сберегательным счетам.
Обновлено в 12:33
Финансы
Замглавы Минфина прокомментировал ситуацию с «зарплатным рабством»
Ранее, 21 января, зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин в ходе парламентских слушаний заявил, что в России до сих пор существует проблема «зарплатного рабства».
Обновлено в 04:19
Финансы
Что сопротивляется росту доллара
Хорошие трейдеры уже присматривают страховки, через фьючерсы и опционы от такого сценария.
Обновлено в 08:10
Финансы
Morgan Stanley и Citi посоветовали клиентам покупать евро за франки
«Недавнее увеличение депозитов SNB предполагает, что Центральный банка мог проводить интервенции на валютном рынке, чтобы поддержать евро/франк», — написали стратеги Morgan Stanley, в том числе Ханс Редекер.
Обновлено вчера в 10:07
Финансы
Замминистра финансов рассказал о будущем МФО
Еще одним важным изменением в работе рынка кредитования в целом Алексей Моисеев назвал внедрение процедуры расчета общего объема долга и долговых платежей, а также отказ от судебной защиты кредиторов в случае, если кредит был выдан тогда, когда у гражданина уже имелось на руках большое количество кредитов.
Обновлено в 02:37
Финансы
Маркус Хьюз, Coinbase: крупные банки верят в Bitcoin
Крупные финансовые организации не считают, что Bitcoin находится под угрозой исчезновения, рассказал руководитель Coinbase Маркус Хьюз.
Обновлено в 02:37
Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 66,55 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Обновлено в 03:30
Финансы
Минфин Казахстана планирует брать займы на внутреннем рынке
Дефицит бюджета Казахстана на 2019 год будет полностью закрыт за счет внутреннего рынка, заявил заместитель министр финансов республики Руслан Бекетаев, сообщает 22 января агентство «КазТАГ».
Обновлено в 04:10