Финансы
Рубль падает к доллару и растет к евроНациональная служба новостей 14:32
Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН высказал предположение, согласно которому, мы вновь увидим доллар дороже 70 рублей.
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Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
В СМИ появилась информация, что в больнице села Курсавка Андроповского района во время родов скончалась женщина.
Обновлено в 15:46
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Футбол
Хенрик Ларссон покинул пост тренера «Хельсингборга» из-за оскорблений
Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон ушел из команды спустя 2 месяца после назначения из-за большого количества оскорблений в свой адрес.
Обновлено в 09:07
Авто
Началось производство LADA Granta Drive Active
«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено в 05:41
Общество
Эксперт рассказал, когда ждать внедрения четырехдневной рабочей недели
Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков раскрыл возможный срок запуска четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 20:13
Футбол
Фернандо Торрес провёл прощальный матч
Обновлено в 11:41
Кино
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров
Журнал Forbes представил традиционный ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие
В Армии США заявили о стремлении к информационному доминированию
Глава командования Сухопутных войск США по подготовке личного состава и разработке доктрин генерал Пол Фанк заявил, что американская армия должна достичь «превосходства» в информационной сфере.
Обновлено в 13:55
Футбол
Гендиректор «Краснодара» выступил с обращением к болельщикам
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг обратился к болельщикам команды после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:4), в котором серьёзную травму получил полузащитник Реми Кабелла.
Обновлено в 02:59
Общество
Овнам повезёт с финансами, а Девам стоит отказаться от риска
ДЕВА Девам стоит быть максимально осторожными и осмотрительными.
Обновлено в 08:23
Общество
В Финляндии выбрали чемпиона мира по игре на воображаемой гитаре
Американец Роб "Маркиз" Мессел завоевал первое место на чемпионате мира по игре на воображаемой гитаре, который состоялся в финском городе Оулу.
Обновлено в 19:54
Шоу-бизнес
Представители Заворотнюк опровергли слухи о раке мозга у актрисы
В социальных сетях появились слухи о том, что 48-летняя актриса Анастасии Заворотнюк, которая отменила несколько спектаклей в театре и перестала посещать светские мероприятия, болеет раком головного мозга.
Обновлено в 03:33
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено в 07:30
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Экономика
Mastercard сообщила об утечке данных 90 тысяч клиентов
В Сеть утекли данные почти 90 тысяч клиентов, передает Bloomberg. Mastercard настаивает, что в этом виноват сторонний подрядчик.
Обновлено в 19:47
Единоборства
Первый канал покажет бой Нурмагомедова и Порье
Руководство Первого канала объявило, что будет вести трансляцию главного поединка вечера UFC 7 сентября.
Обновлено в 15:29
Общество
Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью
Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53
Политика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 18:26
Наука
Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье
По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Космос
Миссия Юпитера делает первые снимки места назначения с Земли
NavCam был специально разработан, чтобы быть устойчивым к резким излучениям окружающей среды вокруг Юпитера и получать изображения планеты, Луны и фоновых звезд.
Обновлено вчера в 12:09
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
За неделю ВСУ лишились 23 боевиков в Донбассе
Семь военнослужащих ВСУ получили ранения в результате подрывов на минах в зоне конфликта в Донбассе.
Обновлено в 08:17