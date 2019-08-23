Финансы

Рубль падает к доллару и растет к евроНациональная служба новостей 14:32

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН высказал предположение, согласно которому, мы вновь увидим доллар дороже 70 рублей.
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Рубль падает к доллару и растет к евро

Национальная служба новостей14:32

Доллар превысил 65,6 рубля

Взгляд.ру03:14

Рубль в ходе торгов проседает к доллару, но выигрывает у евро

Росбалт04:14

Рубль слегка снизился к доллару и укрепился к евро

Интерфакс03:19

Рубль умеренно растет к доллару и евро

Газета.Ru03:16

Рубль растёт к евро

RT на русском03:04

Рубль вырос к доллару и евро утром 21 августа

Свободная Пресса21 августа в 04:25
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Происшествия

На Ставрополье во время кесарева умерла женщина

В СМИ появилась информация, что в больнице села Курсавка Андроповского района во время родов скончалась женщина.
Обновлено в 15:46
Общество

Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников

В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Футбол

Хенрик Ларссон покинул пост тренера «Хельсингборга» из-за оскорблений

Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон ушел из команды спустя 2 месяца после назначения из-за большого количества оскорблений в свой адрес.
Обновлено в 09:07
Авто

Началось производство LADA Granta Drive Active

«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено в 05:41
Общество

Эксперт рассказал, когда ждать внедрения четырехдневной рабочей недели

Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков раскрыл возможный срок запуска четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 20:13
Футбол

Фернандо Торрес провёл прощальный матч

Обновлено в 11:41
Кино

Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров

Журнал Forbes представил традиционный ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие

В Армии США заявили о стремлении к информационному доминированию

Глава командования Сухопутных войск США по подготовке личного состава и разработке доктрин генерал Пол Фанк заявил, что американская армия должна достичь «превосходства» в информационной сфере.
Обновлено в 13:55
Футбол

Гендиректор «Краснодара» выступил с обращением к болельщикам

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг обратился к болельщикам команды после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:4), в котором серьёзную травму получил полузащитник Реми Кабелла.
Обновлено в 02:59
Общество

Овнам повезёт с финансами, а Девам стоит отказаться от риска

ДЕВА Девам стоит быть максимально осторожными и осмотрительными.
Обновлено в 08:23
Общество

В Финляндии выбрали чемпиона мира по игре на воображаемой гитаре

Американец Роб "Маркиз" Мессел завоевал первое место на чемпионате мира по игре на воображаемой гитаре, который состоялся в финском городе Оулу.
Обновлено в 19:54
Шоу-бизнес

Представители Заворотнюк опровергли слухи о раке мозга у актрисы

В социальных сетях появились слухи о том, что 48-летняя актриса Анастасии Заворотнюк, которая отменила несколько спектаклей в театре и перестала посещать светские мероприятия, болеет раком головного мозга.
Обновлено в 03:33
Гаджеты

Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android

Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Кино

Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году

Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено в 07:30
Здоровье

В Нижнем Тагиле уволились все хирурги

В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Экономика

Mastercard сообщила об утечке данных 90 тысяч клиентов

В Сеть утекли данные почти 90 тысяч клиентов, передает Bloomberg. Mastercard настаивает, что в этом виноват сторонний подрядчик.
Обновлено в 19:47
Единоборства

Первый канал покажет бой Нурмагомедова и Порье

Руководство Первого канала объявило, что будет вести трансляцию главного поединка вечера UFC 7 сентября.
Обновлено в 15:29
Общество

Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью

Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53
Политика

Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 18:26
Экономика

Hasbro купит владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд

Обновлено в 03:34
Наука

Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье

По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Космос

Миссия Юпитера делает первые снимки места назначения с Земли

NavCam был специально разработан, чтобы быть устойчивым к резким излучениям окружающей среды вокруг Юпитера и получать изображения планеты, Луны и фоновых звезд.
Обновлено вчера в 12:09
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

За неделю ВСУ лишились 23 боевиков в Донбассе

Семь военнослужащих ВСУ получили ранения в результате подрывов на минах в зоне конфликта в Донбассе.
Обновлено в 08:17
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