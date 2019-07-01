Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 03:22
Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Обновлено 30 июня в 10:17
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Новый BMW X6 рассекретили до премьеры
Официальные фотографии (правда, далеко не лучшего качества) купе-кроссовера BMW X6 третьего поколения попали в сеть до дебюта модели.
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Сергей Лазарев разместил три снимка в одном посте — на каждом из них они с сыном улыбаются и пребывают в хорошем настроении.
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Сершей Степашин поздравил липчан с получением новых квартир и напомнил о том, что в России из негодных для жизни условий предстоит переселить около миллиона человек.
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Николай Басков рассказал о переживаниях в связи со смертью отца
Певец Николай Басков трудно переживает смерть отца Виктора Владимировича, который скончался после долгой болезни на 69 году жизни.
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Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина России, подозреваемого в государственной измене.
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Одна из женщин попросила ее рассказать, как вести себя с мужем после измены.
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В Оренбургской области тигрица в передвижном зоопарке напала на посетителя, который попытался похитить уссурийского тигренка из клетки.
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Обновлено в 04:27
Транспорт
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По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира.
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Число жертв наводнения в Иркутской области возросло
Возросло количество погибших в результате наводнения в Иркутской области. По данным МЧС, жертвами бедствия стали 14 человек.
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Исторический сериал «Крылья империи» возвращается на Первый канал
Первый канал 10 июля начнет показ полной версии сериала "Крылья империи" режиссера Игоря Копылова, передает Кино-Театр.РУ.
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Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
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Вакарчук назвал Крым российским
Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
Обновлено вчера в 08:12