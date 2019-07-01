Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 03:22

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

Банки.ру03:26

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:22

Рубль слегка снизился к доллару и евро после заметного роста накануне

Интерфакс03:32

Рубль дешевеет на открытии торгов к доллару и евро

News.ru03:34

Доллар опустился ниже 63 рублей

Взгляд.рувчера в 03:10

Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:19

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:00, Вашингтон

Курс евро упал на торгах 1 июля

КП - Беларусьвчера в 06:30
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:00, Вашингтон
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

Обновлено в 02:12
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Транспорт

Компании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию

Со 2 июля авиаперевозчики «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Калининградскому врачу вменили убийство новорожденного. Главное

В СУ СК РФ по Калининградской области официально заявили, что «новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности требовалось введение дорогостоящего препарата», однако и. о. главного врача роддома Елена Белая препятствовала этому.
Обновлено 30 июня в 10:17
Общество

ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы

Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Спорт

Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023

Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.
Обновлено в 04:47
Кино

Появились главные кандидаты на роль Элвиса Пресли

Стало известно, что сразу пять актёров рассматриваются на роль Элвиса Пресли в грядущем байопике База Лурмана («Мулен Руж»).
Обновлено в 04:54
Общество

В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек

Один человек погиб и 16 получили ранения при пожаре на итальянском танкере Synzania в порту Алиага провинции Измир на западе Турции, говорится в сообщении нефтехимической компании Petkim во вторник.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Полиция Екатеринбурга нашла мать выброшенного на помойку ребенка

Полиция Екатеринбурга нашла 23-летнюю мать младенца, выброшенного на помойку в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 03:27
Авто

Новый BMW X6 рассекретили до премьеры

Официальные фотографии (правда, далеко не лучшего качества) купе-кроссовера BMW X6 третьего поколения попали в сеть до дебюта модели.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал милые фото с сыном на пляжном отдыхе

Сергей Лазарев разместил три снимка в одном посте — на каждом из них они с сыном улыбаются и пребывают в хорошем настроении.
Обновлено в 05:46
Общество

Липчане получили ключи от новых квартир

Сершей Степашин поздравил липчан с получением новых квартир и напомнил о том, что в России из негодных для жизни условий предстоит переселить около миллиона человек.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Николай Басков рассказал о переживаниях в связи со смертью отца

Певец Николай Басков трудно переживает смерть отца Виктора Владимировича, который скончался после долгой болезни на 69 году жизни.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина России, подозреваемого в государственной измене.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Петербурге автоледи 1,5 км тащила пешехода на капоте

Как рассказали очевидцы в группе «ВКонтакте» «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», девушка на иномарке 1,5 км тащила на капоте пешехода.
Обновлено в 05:54
Политика

Зеленский отправился с визитом в Канаду

Обновлено вчера в 07:19
Происшествия

Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения, особо отметил, что видеокамеры на дорогах должны устанавливаться для снижения аварийности и сохранения жизни людей, а не для того, чтобы собирать штрафы.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Макарская считает, что в изменах мужа виновата жена

Одна из женщин попросила ее рассказать, как вести себя с мужем после измены.
Обновлено в 04:07
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

Под Оренбургом тигрица напала на пытавшегося украсть тигренка мужчину

В Оренбургской области тигрица в передвижном зоопарке напала на посетителя, который попытался похитить уссурийского тигренка из клетки.
Обновлено в 05:12
Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Транспорт

В метро Москвы произошел сбой в автоматах по продаже билетов

В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов.
Обновлено в 05:09
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

Двух полицейских подозревают в краже зерна на 18 млн рублей

В Ипатовском городском округе Ставрополья задержали двух полицейских и работника сельхозпредприятия по подозрению в краже зерна на 18 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Политика

Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира

По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло

Возросло количество погибших в результате наводнения в Иркутской области. По данным МЧС, жертвами бедствия стали 14 человек.
Обновлено в 01:58
Кино

Исторический сериал «Крылья империи» возвращается на Первый канал

Первый канал 10 июля начнет показ полной версии сериала "Крылья империи" режиссера Игоря Копылова, передает Кино-Театр.РУ.
Обновлено в 04:44
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
Обновлено вчера в 08:12
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