Финансы
Рубль падает к доллару и евро во вторникСвободная Пресса 04:09
В дальнейшем американская валюта продолжила расти и спустя час торгов стоила 63,31. В свою очередь, евро во вторник на открытии стал дороже на 23 копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,29 рубля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:46, Вашингтон
Футбол
«Бордо» подписал защитника сборной Швейцарии
Контракт с 27-летним игроком подписан до лета 2022 года. Футболист перебрался в "Бордо" на правах свободного агента.
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Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено в 21:41
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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Футбол
«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 08:51
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:32
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Общество
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено в 22:22
Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Обновлено в 05:29
Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Кино
Появился трейлер фильма «Ножи наголо» с Дэниелом Крэйгом
Киностудия Lionsgate Movies опубликовала первый трейлер детектива «Ножи наголо: Убийственная история» с Дэниелом Крейгом в главной роли.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии
В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено в 21:15
Общество
Фанаты упрекнули Катамадзе во лжи о концертах, оплаченных властями РФ
Российские поклонники грузинской певицы Нино Катамадзе упрекнули ее в том, что ее заявление в соцсетях о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ, является обманом.
Обновлено в 20:51
Происшествия
В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек
Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 22:34
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Общество
Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней
Власти японского города Кагосима на острове Кюсю приняли решение срочно эвакуировать почти 600 тыс. жителей из-за обрушившихся на этот район ливней.
Обновлено в 22:30
Политика
Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
Обновлено в 17:34
Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода
На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следствие предъявило обвинения в организации убийства ребенка бывшему главному врачу калининградского родильного дома № 4 Еленой Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу этого роддома Элине Сушкевич.
Обновлено 30 июня в 15:03
Энергетика
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Отвечая на вопрос, как Канада будет идентифицировать жителей ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта по упрощенной процедуре, Фриланд заявила, что у Оттавы имеются такие возможности.
Обновлено в 17:48