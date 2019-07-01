Финансы
Рубль падает к доллару и евро во вторникСвободная Пресса вчера в 04:09
В дальнейшем американская валюта продолжила расти и спустя час торгов стоила 63,31. В свою очередь, евро во вторник на открытии стал дороже на 23 копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,29 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:20, Ашберн
Происшествия
Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России
Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.
Обновлено вчера в 12:22
Армия и оружие
Ярош рассказал о действиях «Украинской добровольческой армии» на Донбассе
Один из главарей националистических бандформирований на территории Украины Дмитрий Ярош опубликовал в социальной сети заметку о действиях подконтрольных ему сил на Донбассе.
Обновлено в 01:08
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале
Певец Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
В Новой Москве с начала года построили более 1 млн кв. м недвижимости
В первом полугодии 2019 года в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО — Новая Москва) построили 1,1 млн кв. м. недвижимости: жилье составляет 615,1 тыс. кв. м, а объекты социального и промышленного назначения — 489,1 тыс. кв. м. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента развития новых территорий города Москвы.
Обновлено в 02:58
Политика
Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине
"Глава государства поблагодарил Курта Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине", - сообщает пресс-служба президента Украины.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Черноморский флот РФ направил в Персидский залив спасательный буксир
Спасательный буксир Черноморского флота "Профессор Николай Муру" впервые совершает переход в Персидский залив из Новороссийска, говорится в сообщении пресс-службы флота.
Обновлено в 02:57
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Общество
Омичам предложили работу с зарплатой до 200 тысяч рублей
Омичам предлагают должность директора по продажам, в месяц ему готовы платить 200 тысяч рублей.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Иркутске произошёл пожар на складе хлебозавода
В Иркутске на складе хлебозавода произошло возгорание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено вчера в 16:21
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Экономика
Среди россиян вырос спрос на недвижимость в Турции и Грузии
Среди россиян вырос спрос на недвижимость в Турции и Грузии Массовый спрос на зарубежную недвижимость нашел новые точки роста.
Обновлено вчера в 15:26
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Авто
Умер экс‐глава Chrysler и создатель Ford Mustang Ли Якокка
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Казахстане назвали возможные причины ЧП на арсенале
Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов рассказал о возможных причинах взрывов на арсенале в казахстанском городе Арысь.
Обновлено в 03:11
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
Битва за Беларусь: 75 лет назад Красная армия освободила Минск
Обновлено вчера в 23:31
Наука
«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи
Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено 01 июля в 07:34
Футбол
Новичок ЦСКА Шарлия рассказал, какие русские слова он знает
Обновлено в 02:45
Происшествия
Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Наука
Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике
Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Половина владельцев iPhone не могут отличить свою модель от других
Задачей участников было найти среди них свою модель телефона. Владельцы iPhone в большинстве провалили тест.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
«Татнефть» и Slovnaft будут сотрудничать в производстве биодобавок для моторных топлив
Доля оптового рынка моторных топлив Slovnaft в Словакии составляет более 60%, в Чешской Республике и Австрии - около 20%.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Севастополе и Мурманске несут цветы в память о погибших подводниках
Обновлено вчера в 18:48
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Общество
Генпрокуратура взялась за владельцев дорожных камер
Генпрокуратура России взялась проверить правильность мест установки автоматических дорожных камер и режима их работы на предмет «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан».
Обновлено вчера в 18:24