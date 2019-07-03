Финансы
Рубль падает к доллару и евро во вторникСвободная Пресса вчера в 04:09
Курс доллара 2 июля вырос на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 63,13 рубля, что на 17 копеек больше показателя на закрытии биржи ранее. В дальнейшем американская валюта продолжила расти и спустя час торгов стоила 63,31.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:13, Вашингтон
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Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
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Армия и оружие
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Российские и зарубежные СМИ опубликовали расследование Ивана Голунова, из-за которого, по словам журналиста, началось его уголовное преследование.
Обновлено 01 июля в 16:43
Общество
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Обновлено вчера в 12:30
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Обновлено в 01:34
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Уровень воды в иркутской реке Ия снизился до 9 метров
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Обновлено вчера в 02:56
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Финансы
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Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
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Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
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Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
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Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено вчера в 13:20
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Жителей поселка в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка
Более 50 жителей поселка Покатаево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:53