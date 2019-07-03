Финансы
Рубль падает к доллару и евро во вторникСвободная Пресса вчера в 04:09
Курс доллара 2 июля вырос на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 63,13 рубля, что на 17 копеек больше показателя на закрытии биржи ранее. В дальнейшем американская валюта продолжила расти и спустя час торгов стоила 63,31.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
Происшествия
Беглов подтвердил, что погибшие моряки служили в Санкт-Петербурге
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов написал в социальной сети "ВКонтакте", что погибшие 1 июля на подводной лодке близ Североморска были закреплены за воинской частью из северной столицы.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Врачи Башкирии встали на защиту коллеги из Калининграда Элины Сушкевич
В Башкирии врачи поддержали акцию в защиту Элины Сушкевич. Врача-реаниматолога из Калининграда обвинили в предумышленном убийстве пациента.
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Происшествия
Названо имя четвертого подводника из 14 погибших
Обновлено в 04:31
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Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
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Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Обновлено в 03:14
Происшествия
Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших моряков
Спасо-Преображенский морской кафедральный собор Мурманска опубликовал имена 14 моряков Северного флота, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Футбол
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Обновлено в 05:50
Футбол
Месси не уйдет из сборной Аргентины
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря
Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Авто
Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70
В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой
Известный отечественный косметолог Марта Орлова рассказала, почему Алла Пугачева в свои 70 лет выглядит свежей и подтянутой.
Обновлено в 04:58
Транспорт
Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов
Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45
Политика
Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке
Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
Обновлено в 06:09
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
При авиаударе по лагерю мигрантов под Триполи погибли 40 человек
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Авто
Рекорд скорости, украинский рэп и ящерицы: все факты о гиперкаре SSC Tuatara
Речь идет о гиперкаре SSC Tuatara, который замахнулся на титул быстрейшего серийного автомобиля планеты.
Обновлено в 06:01
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение для представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы к наблюдению за досрочными парламентскими выборами, которые состоятся в Незалежной 21 июля.
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе
Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
В ГД оценили претензии Совета Европы по долгу России за 2017-2018 годы
Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы, ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 05:21