Курс доллара 2 июля вырос на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 63,13 рубля, что на 17 копеек больше показателя на закрытии биржи ранее. В дальнейшем американская валюта продолжила расти и спустя час торгов стоила 63,31.

Рубль падает к доллару и евро во вторник

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