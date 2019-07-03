Финансы

Рубль падает к доллару и евро во вторникСвободная Пресса вчера в 04:09

Курс доллара 2 июля вырос на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 63,13 рубля, что на 17 копеек больше показателя на закрытии биржи ранее. В дальнейшем американская валюта продолжила расти и спустя час торгов стоила 63,31.
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Курс доллара: рубль посыпался, нащупав «потолок»

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Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов

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Рубль слегка снизился к доллару и евро после заметного роста накануне

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Рубль утром снижается вслед за упавшей накануне нефтью

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Рубль вечером лишь умеренно снижается к доллару и евро, несмотря на сильное падение цен на нефть

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Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,2%

ТАССвчера в 03:05

Рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:20
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
Происшествия

Беглов подтвердил, что погибшие моряки служили в Санкт-Петербурге

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов написал в социальной сети "ВКонтакте", что погибшие 1 июля на подводной лодке близ Североморска были закреплены за воинской частью из северной столицы.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Врачи Башкирии встали на защиту коллеги из Калининграда Элины Сушкевич

В Башкирии врачи поддержали акцию в защиту Элины Сушкевич. Врача-реаниматолога из Калининграда обвинили в предумышленном убийстве пациента.
Обновлено в 04:59
Баскетбол

«Барселона» объявила о переходе экс-баскетболиста ЦСКА Хиггинса

Обновлено в 05:16
Происшествия

Названо имя четвертого подводника из 14 погибших

Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Политика

Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17

Обновлено в 03:14
Происшествия

Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших моряков

Спасо-Преображенский морской кафедральный собор Мурманска опубликовал имена 14 моряков Северного флота, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Футбол

«Спартак» показал форму для нового сезона

Обновлено в 05:50
Футбол

Месси не уйдет из сборной Аргентины

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря

Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Авто

Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70

В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Медсестра на Урале заявила, что ее подставили из-за жалоб на зарплату

Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой

Известный отечественный косметолог Марта Орлова рассказала, почему Алла Пугачева в свои 70 лет выглядит свежей и подтянутой.
Обновлено в 04:58
Транспорт

Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов

Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45
Политика

Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке

Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
Обновлено вчера в 19:08
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
Обновлено в 06:09
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие

При авиаударе по лагерю мигрантов под Триполи погибли 40 человек

Обновлено вчера в 21:06
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика

Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью

Обновлено вчера в 22:39
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей

Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Авто

Рекорд скорости, украинский рэп и ящерицы: все факты о гиперкаре SSC Tuatara

Речь идет о гиперкаре SSC Tuatara, который замахнулся на титул быстрейшего серийного автомобиля планеты.
Обновлено в 06:01
Политика

Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение для представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы к наблюдению за досрочными парламентскими выборами, которые состоятся в Незалежной 21 июля.
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе

Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

В ГД оценили претензии Совета Европы по долгу России за 2017-2018 годы

Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы, ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 05:21
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