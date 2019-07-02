Торги Московской биржи начались с роста курсов доллара и евро. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Стоимость американской валюты выросла на шесть копеек и составила 63,02 рубля.

Доллар и евро растут на открытии торгов

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