Финансы
Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублейБанки.ру вчера в 12:06
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
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Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Обновлено в 13:11
Политика
США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза
США изучают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.
Обновлено в 12:01
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Пользователи Интернета раскритиковали девушку. Футболист Андрей Аршавин впервые вывел в свет свою новую возлюбленную по имени Евгения.
Обновлено в 08:18
Футбол
«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» Фернандо
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Ирина Шейк похвасталась сногсшибательной фигурой в бикини
Модель поделилась в Инстаграме эффектным пляжным снимком: Шейк сфотографировалась в бикини с узнаваемым принтом Burberry.
Обновлено в 12:15
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика бандитом
Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика — территория диалога".
Обновлено в 11:50
Общество
В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет
Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.
Обновлено в 12:21
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Политика
На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным
На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Авто
Суббренд Chery готовит к премьере обновленный кроссовер Jetour X
На автосалоне в Шанхае, который будет проходить с 19 по 25 апреля, китайский автопроизводитель представит новую версию концептуального кроссовера Jetour X. Напомним, в январе 2018 года компания Chery Automobile создала новый суббренд Jetour.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Происшествия
Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил
Екатерина Бобкова, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о конфликте полузащитника с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено в 12:53
Экономика
Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка
Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Авто
Renault готовится представить дешевый электрокар City K-ZE
Еще в 2018 году Renault представил свой концепт дешевого электрокара в рамках Парижского автосалона.
Обновлено в 10:40
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обновлено в 04:29
Политика
Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом
Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
Обновлено в 12:07
Футбол
Возобновляется футбольная Лига чемпионов
В 1999 году легендарный Алекс Фергюсон выиграл с «МЮ» чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу Чемпионов.
Обновлено вчера в 21:30
Наука
Пересадка кишечного микробиома облегчила симптомы аутизма
В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.
Обновлено в 11:40
Финансы
Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год
В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб. за доллар.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика
В России могут появиться генетические паспорта
В России к 2025 году появятся генетические паспорта, сообщает РБК со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 02:56
Транспорт
Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11
На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Происшествия
В ФРГ подтвердили гибель совладелицы S7 Филёвой при крушении самолёта
В прокуратуре Дармштадта сообщили, что анализ ДНК тел жертв авиакатастрофы в Германии завершён, гибель совладелицы авиакомпании S7 Наталии Филёвой подтверждена.
Обновлено в 12:08