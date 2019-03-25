Финансы

Рубль вырос к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня 03:33

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов в понедельник 25 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа. Американская валюта потеряла в цене 12 копеек.
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Рубль на старте торгов укрепился к доллару и евро

Росбалт03:56

Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисков

Интерфакс03:35

Рубль достиг рекордно низкой отметки с лета 2018

Журналистская правда23 марта в 04:54

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru03:17

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ СНИЗИЛСЯ НА -0,31% ДО 64,46 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,36% ДО 72,81 Р

Financial One03:10

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:07

Рубль растёт к доллару и снижается к евро на открытии торгов

News.ru22 марта в 03:25
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Шоу-бизнес

Поклонники считают, что Потап порвал отношения с Настей Каменских

Обновлено в 02:22
Политика

В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар

Обновлено в 06:31
Общество

Более 100 медучреждений построили и реконструировали в Москве

В Москве за девять лет построили и реконструировали 110 медицинских учреждений, включая больницы, поликлиники, станции скорой помощи и роддома.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви

Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Политика

Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть

После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Музыка

Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»

На прошлой неделе Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград».
Обновлено в 07:25
Спорт

Йоханнес Бё получил рекордные в истории биатлона призовые

Обновлено в 04:20
Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка

Обновлено в 01:41
Политика

Лукашенко пригрозил своему помощнику и вице-премьеру увольнением

Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил своему помощнику и вице-премьеру лишением должностей.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

В Крыму начались масштабные учения ВДВ

Обновлено в 05:09
Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Общество

RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Политика

В Кремле рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:32
Культура

Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства

Президент России Владимир Путин завтра, 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Водитель Gelandewagen сбежал с места смертельного ДТП в Москве

Обновлено в 08:07
Армия и оружие

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Футбол

«Кардифф» не собирается платить «Нанту» за трансфер Салы

Руководство «Кардиффа» приняло решение не выплачивать деньги за трансфер форварда Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы.
Обновлено в 04:55
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Экономика

В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль

Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В Брянске в ДТП около автовокзала погибли четыре человека

В результате аварии на месте погибли три пассажира и водитель "Хендай".
Обновлено в 04:22
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая

"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием

Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Обновлено вчера в 21:30
Авто

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Рыжего Тарзана обвинили в избиении собственных детей

Обновлено в 06:41
Экономика

Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
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