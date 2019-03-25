Финансы
Рубль вырос к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня 03:33
Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов в понедельник 25 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа. Американская валюта потеряла в цене 12 копеек.
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Общество
Более 100 медучреждений построили и реконструировали в Москве
В Москве за девять лет построили и реконструировали 110 медицинских учреждений, включая больницы, поликлиники, станции скорой помощи и роддома.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви
Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Политика
Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть
После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Музыка
Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»
На прошлой неделе Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград».
Обновлено в 07:25
Спорт
Йоханнес Бё получил рекордные в истории биатлона призовые
Обновлено в 04:20
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка
Обновлено в 01:41
Политика
Лукашенко пригрозил своему помощнику и вице-премьеру увольнением
Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил своему помощнику и вице-премьеру лишением должностей.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
В Крыму начались масштабные учения ВДВ
Обновлено в 05:09
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Общество
RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон
Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Политика
В Кремле рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:32
Культура
Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства
Президент России Владимир Путин завтра, 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Футбол
«Кардифф» не собирается платить «Нанту» за трансфер Салы
Руководство «Кардиффа» приняло решение не выплачивать деньги за трансфер форварда Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы.
Обновлено в 04:55
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Экономика
В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль
Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Брянске в ДТП около автовокзала погибли четыре человека
В результате аварии на месте погибли три пассажира и водитель "Хендай".
Обновлено в 04:22
Общество
Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета
После приземления Фелипе VI и королева Летисия должны были выйти из самолета к ожидающей их делегации, в которую входили министры иностранных дел Испании и Аргентины и другие почетные гости.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием
Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Обновлено вчера в 21:30
Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Рыжего Тарзана обвинили в избиении собственных детей
Обновлено в 06:41
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39