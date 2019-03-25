Финансы
Рубль открыл неделю ростом к доллару и евроПРАЙМ 03:09
Курс рубля в начале понедельника растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижался на 17 копеек — до 64,49 рубля, курс евро — на 18 копеек — до 72,89 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Экономика
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское на 26,2% – со 164 до 207 руб. за 0,75 литра.
Обновлено в 09:12
Политика
Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть
После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства
В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Круизный лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Молде
В воскресенье, 24 марта, круизный лайнер Viking Sky, который в минувшую субботу потерял ход у западного побережья Норвегии, прибыл в порт города Молде.
Обновлено вчера в 12:05
Футбол
Джано получил травму. Футболист не сыграет за Грузию против Ирландии
Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе получил травму после матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Швейцарии (0:2), информирует официальный сайт национальной команды.
Обновлено в 03:41
Политика
Нетаньяху пообещал ответить силой на обстрел из сектора Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на обстрел государства со стороны сектора газа будет дан силовой ответ.
Обновлено в 06:16
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Футбол
Ещенко тренировался в общей группе «Спартака»
Обновлено в 07:08
Транспорт
В Москве запретили ездить по выделенным полосам в выходные
В Москве начали массово запрещать автомобилям движение по выделенным полосам для общественного транспорта в выходные дни.
Обновлено в 07:16
Политика
Евросоюз завершил подготовку к жесткому Brexit
Брюссель заявил, что страны Евросоюза подготовились к "жесткому" Brexit, предупредив, что выход Великобритании из состава ЕС без сделки "все более вероятен".
Обновлено в 07:52
Экономика
В 2018 году «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль
Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Почты России" Николай Подгузов, выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:14
Экономика
«Ъ»: Генпрокуратура нашла нарушения в московских проектах РЖД
По данным газеты "Коммерсантъ", ссылающейся на письмо генпрокурора России Юрия Чайки, направленное в адрес президента РФ Владимира Путина, Генеральная прокуратура нашла ряд нарушений, допущенных Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдором) и ОАО "РЖД" при строительстве объектов инфраструктуры московского транспортного узла (МТУ) в период 2012-2018 годов.
Обновлено в 06:17
Политика
В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым
Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Россиянин назвал следователя пассивным гомосексуалом и пошел под суд
Согласно материалам дела, в октябре 2018-го Мамасалиев в одной из групп WhatsApp «пошел на поводу у эмоций и распространил заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию».
Обновлено в 08:51
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Происшествия
СК начал проверку по факту ошибочной вакцинации в детском саду в Туве
Доследственная проверка начата в Туве в детском саду, где воспитанникам вместо пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.
Обновлено в 09:10
Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:21
Происшествия
35-летний лыжник скончался во время гонки «Самарская Лука»
35-летний участник соревнований по лыжным гонкам «Самарская Лука» скончался во время гонки.
Обновлено в 06:43
Футбол
«Реал» готов заплатить за Мбаппе €280 млн
По информации источника, клуб хочет в ближайшее время начать активные переговоры по нападающему и предложить цену в €280 млн.
Обновлено в 09:31
Музыка
Музыкант Скотт Уокер скончался на 77-м году жизни
Британский музыкант и композитор, экс-фронтмен The Walker Brothers Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет.
Обновлено в 07:44
Футбол
В «Зените» рассказали, почему к Кокорину не приезжает «клубный» врач
Адвокаты Александра Кокорина Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова бьют тревогу, пока их подзащитный томится в «Бутырке» с больной ногой, ведь врачи «Зенита» все никак к нему не приедут.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию
«Малиновский поскользнулся при выходе из автомобиля и упал, его экстренно госпитализировали в реанимацию», — рассказал один из собеседников.
Обновлено в 05:41
Общество
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах
В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Авто
Toyota отзывает в России 350 автомобилей GT86
По информации, размещенной на сайте Росстандарта, компания Toyota проведет в нашей стране мероприятия по проведению добровольного отзыва 350 автомобилей Toyota GT86.
Обновлено в 08:21
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30