Финансы
Рубль остаётся достаточно крепкой валютойNews.ru вчера в 09:42
Руководитель торгового деска ИК «Инстант Инвест» Роман Жаткин рассказал порталу News.ru об основных факторах, оказывающих влияние на мировой рынок и на курс рубля. Он отметил, что российская валюта остаётся достаточно крепкой, однако наблюдается слабый спрос на облигации федерального займа (ОФЗ).
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Футбол
«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матче
Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси».
Обновлено в 07:56
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика
Британский танкер задержан иранскими силами в Ормузском проливе
Британский танкер Stena Impero, предположительно, захвачен в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции, передает телеканал Press TV.
Обновлено в 14:44
Энергетика
Польша заявила России претензии из-за грязной нефти
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила первую часть претензий из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба" российской стороне.
Обновлено в 06:30
Космос
Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли на 22 июля
Обновлено в 10:40
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа
Ежегодный перерасчёт страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в 2018 году, произойдёт 1 августа.
Обновлено вчера в 08:17
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака".
Обновлено в 18:46
Политика
США заявили об отказе от участия в переговорах по Сирии в Нур-Султане
Соединённые Штаты считают ООН единственной площадкой для урегулирования ситуации в Сирии и не намерены участвовать в астанинском переговорном процессе в Нур-Султане, заявили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 18:58
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено в 15:09
Политика
В Петербурге и Ленобласти введут электронные визы
Два месяца назад Беглов обращался к президенту с просьбой ввести с 1 октября в Петербурге режим электронной визы для поддержки въездного туризма.
Обновлено вчера в 12:46
Космос
Японские астрономы не нашли следов инопланетян на Земле
Астрономы из Японии, занимающиеся поисками внеземных цивилизаций, не обнаружили признаков, которые свидетельствуют о пребывании на Земле инопланетян.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Россияне атаковали инстаграм Леонардо Ди Каприо
Обновлено в 08:51
Политика
Суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционным судом Амстердама была отклонена жалоба «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения, которое было ранее принято Стокгольмским арбитражем по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 08:40
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено в 10:14
Политика
Мальчик из Тулуна рассказал Путину об утонувшем детсаде
Обновлено в 07:32
Авто
Bentley представила эксклюзивный седан Flying Spur First Edition
Компания Bentley представила эксклюзивный седан Flying Spur First Edition на базе модели нового поколения.
Обновлено в 12:50
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе
Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
Обновлено в 14:33
Экономика
Медведев призвал развивать рынок арендного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо развивать рынок аренды жилья.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено в 18:48
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения крылатой ракеты в Черном море
Экипаж фрегата "Адмирал Макаров" в ответ должен был отследить ракету и поразить из зенитного ракетного комплекса "Штиль".
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Наука
Создан новый материал для литиевых аккумуляторов
Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.
Обновлено в 08:55