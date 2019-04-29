Финансы
Рубль остался стабилен к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня вчера в 03:25
Курс доллара снижался на 2 копейки – до 64,72 рубля, согласно данным Московской биржи утром 29 апреля. Курс евро расчетами «завтра» на 10.08 мск тоже почти не изменился, увеличившись лишь на 4 копейки – до 72,21 рубля.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
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