Финансы

Рубль остался стабилен к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня вчера в 03:25

Курс доллара снижался на 2 копейки – до 64,72 рубля, согласно данным Московской биржи утром 29 апреля. Курс евро расчетами «завтра» на 10.08 мск тоже почти не изменился, увеличившись лишь на 4 копейки – до 72,21 рубля.
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Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:40

Рубль ослаб к доллару и евро на открытии торгов 30 апреля

Экономика сегодня03:19

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Интерфаксвчера в 03:29

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль в начале торгов подешевел к доллару и евро

Росбалт03:49

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Газета.Ru03:14

Курс доллара вырос до 64,76 рубля

ТАССвчера в 03:06
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:10, Ашберн

Курсы валют 29 апреля: доллар подешевел, евро стал дороже

КП - Беларусьвчера в 07:27
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Политика

Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
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Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено вчера в 08:33
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Нефть дешевеет на опасениях роста добычи ОПЕК

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Футбол

«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча

В Москве матчем между столичным "Спартаком" и казанским "Рубином" завершилась программа 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 14:26
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Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк

Обновлено вчера в 13:08
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Utair может прекратить работу из-за долгов

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Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено вчера в 04:47
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Обновлено в 03:50
Экономика

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Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
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Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной

Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
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Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Во ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания

Обновлено вчера в 19:35
Гаджеты

Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП

Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.
Обновлено в 01:28
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Наука

В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке

На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено вчера в 05:22
Транспорт

ГИБДД собирается создать базу злостных нарушителей

«Совершенно секретно»: ГИБДД рассматривает возможность формирования специальной цифровой базы, куда внесут данные обо всех злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 03:40
Общество

ГД изучит мировой опыт по борьбе с насилием в семье

Государственная дума решила сделать законодательство по борьбе с насилием в семье более эффективным.
Обновлено в 03:46
Политика

В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР

24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат

На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Политика

В России может появиться «список Бутиной»

В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03
Экономика

«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР

«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Автоэксперты рассказали, почему «внедорожный» вариант Datsun Cross пользуется огромным спросом на индонезийском рынке.
Обновлено в 03:46
Общество

В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро

Обновлено вчера в 20:37
Футбол

Андре Виллаш-Боаш: «Всегда буду благодарен Семаку»

Сергей продуманно строил свою карьеру. И достиг должности главного тренера, скопив опыт сначала как игрок, а затем как верный помощник.
Обновлено вчера в 17:15
Экономика

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

В обращении общественного объединения "Опора России" и Ассоциации малоформатной торговли, направленном в адрес министра финансов Антона Силуанова, российский бизнес выразил опасения, что предложенный Минфином запрет на Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты для продавцов маркируемых товаров станет причиной массового закрытия несетевых магазинов, пишет РБК.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия

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В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:29
Футбол

«Интер» хочет обменять Икарди на М. Кина

«Интер» провёл переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера нападающего Мойзе Кина, предложив обменять его на форварда Мауро Икарди.
Обновлено в 03:49
Авто

Chevrolet впервые представил среднемоторный Corvette на видео

Новый Chevrolet Corvette будет представлен мировой публике уже летом текущего года – 18 июля.
Обновлено в 03:45
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