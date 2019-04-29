Финансы
Рубль остался стабилен к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня вчера в 03:25
Курс доллара снижался на 2 копейки – до 64,72 рубля, согласно данным Московской биржи утром 29 апреля. Курс евро расчетами «завтра» на 10.08 мск тоже почти не изменился, увеличившись лишь на 4 копейки – до 72,21 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Обновлено в 16:30
Происшествия
Адвокат назвала возможную дату вынесения приговора Кокорину
Приговор российскому футболисту Александру Кокорину может быть вынесен 8 мая.
Обновлено в 08:41
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Итоговые сборы первого дня в России составили 428,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:53
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
В результате столкновений в Венесуэле пострадали 50 человек
Обновлено в 16:23
Общество
Военный завод обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Напомним, что скандал вокруг детского "Голоса" разгорелся после победы Абрамовой в финале шоу, прошедшего 26 апреля.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке
Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено в 15:30
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено в 16:53
Общество
Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес
Обновлено в 07:09
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Суд признал повредившего картину Репина вандала виновным
Замоскворецкий суд Москвы во вторник признал виновным Игоря Подпорина, порвавшего картину Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Общество
Нарухито стал новым императором Японии
Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Политика
Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием
Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено в 13:30
Политика
Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина ответила лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу на слова о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:44
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Здоровье
Медики назвали шесть продуктов, которые можно есть перед сном
Медики назвали продукты, которые не вредны перед сном. В перечень включили орехи, яйца и другую пищу.
Обновлено в 16:00
Политика
Косачев раскритиковал заявления Болтона по Венесуэле
Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявления помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтон относительно ситуации на фоне попытки государственного переворота в Венесуэле.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:59
Политика
В Венесуэле отключили вещание CNN и Би-би-си
Как сообщил в своем Twitter Национальный профсоюз сотрудников прессы Венесуэлы (SNTP), 30 апреля власти также прекратили вещание британской телерадиокорпорации Би-би-си и венесуэлькой радиостанции Caracas Radio.
Обновлено в 16:41
Политика
Зеленский снова извинился перед Кадыровым
Обновлено в 13:09
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31