Финансы
Рубль снижается на фоне близящихся пасхальных выходныхThe Moscow Post 03:52
Эксперты считают, что рубль дешевеет к доллару и евро на фоне сниженной активности участников рынка. В странах Запада торги сегодня проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками.
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Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Политика
Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину
Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Авто
ГАЗ показал свои медицинские автомобили в Узбекистане
В Ташкенте на международной выставке «Здравоохранение – TIHE 2019» Горьковский автозавод представил медицинские автомобили различного назначения.
Обновлено в 04:27
Политика
Times: Facebook заблокировал страницы британских радикальных организаций
Социальная сеть Facebook запретила доступ в соцсеть десятку английских радикальных организаций и частных лиц за "распространение идеологии ненависти и насилия".
Обновлено в 04:07
Политика
Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Супрун рекомендовала Порошенко и Зеленскому не пить и чаще зевать перед дебатами
Чтобы преодолеть страх, Супрун предлагает представить, что все люди, которые смотрят на кандидатов, только проснулись и в пижамах.
Обновлено в 03:55
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Здоровье
Нефрологи описали последствия передозировки витамином D
Передозировка витамина D, который известен еще как "солнечный витамин", грозит почечной недостаточностью.
Обновлено в 02:24
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Центральный банк России поверил в перспективы криптовалют
Финансовый регулятор представил доклад «Есть ли будущее у цифровых валют центральных банков».
Обновлено в 04:00
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 миллиона рублей
Из огня удалось спасти около 120 тысяч рублей – все остальное превратилось в пепел, сообщают «Брянские новости».
Обновлено в 02:45
Футбол
Жена футболиста Мамаева выступила в поддержку Мамаева и Кокорина, раскритиковав Пака
Обновлено в 04:56
Авто
Новый Renault Captur планирует стать бестселлером
Несмотря на звание бестселлера, с появлением испанского конкурента в лице Seat Arona в прошлом году продажи Renault Captur пошли на спад.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Боевой экзамен танковых экипажей Т-72 попал на видео
В одном из танковых учебных центров Восточного военного округа в Хабаровском крае началась сдача экзаменов на боевую выучку.
Обновлено в 04:25
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено вчера в 08:49
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено вчера в 15:51
Кино
Билеты на финал «Мстителей» на ММКФ продают за 100 тыс. рублей
В сети появились предложения о продаже билетов на премьеру фильма «Мстители: Финал», которая состоится 23 апреля на Московском Международном кинофестивале (ММКФ).
Обновлено вчера в 09:51
Экономика
Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Экономика
Управляющий «Дальспецстроя» назвал причину его банкротства
Представитель внешней администрации "Дальспецстроя" (ныне ГВСУ №6) Григорий Меликян назвал причиной банкротства компании взаимоотношения с дирекцией космодрома "Восточный", которая подчиняется "Роскосмосу".
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Панин признался, что водит дочь на нудистский пляж
Актер Алексей Панин заявил в эфире НСН, что ему не стыдно перед детьми за свои обнаженные фото в социальных сетях.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
Быстрые переводы в 90% случаев заканчиваются ничем
Быстрые переводы в 90% случаев заканчиваются ничем Девять из десяти переводов через систему быстрых платежей (СБП) были попыткой перевода средств по телефону человеку в банк, где у него нет счета,— то есть, по сути, «пробивкой» наличия счета абонента в банке, отмечают представители банков—участников СБП.
Обновлено вчера в 18:39
Транспорт
Генпрокуратура проверит установку частных видеокамер на дорогах
Ранее «Известия» сообщали, что Военная автоинспекция (ВАИ) вскоре получит право фиксировать нарушения правил дорожного движения, причём и те, которые совершают гражданские.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
В США потребовали от Германии более активного противодействия России
Колби считает, что Германия могла бы играть более важную роль в борьбе с Москвой.
Обновлено в 04:46
Авто
Toyota показала новый Toyota ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14