Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарийРоссийская газета вчера в 23:00
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:54, Вашингтон
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым, передает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Москве вновь задержан политик Дмитрий Гудков
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Бывший сотрудник Nokia объяснил фиаско Windows Phone
Бывший инженер компании Nokia, который был участником разработки смартфонов на базе Windows Phone, рассказал о причинах неудачи и малой популярности у пользователей этого гаджета, сообщает портал Ferra.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Не стригшийся 10 лет подросток из Великобритании поразил парикмахера
Подросток, который не стригся в течение 10 лет, удивил парикмахера состоянием волос.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
Семак: «Предвзятого судейства в матче „Оренбург“ — „Зенит“ я не видел»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выездную победу сине-бело-голубых над «Оренбургом» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Секретный корабль принял участие в параде ко Дню ВМФ во Владивостоке
Владивосток принял парад честь Дня Военно-морского флота. В Амурский залив вышло около 40 боевых кораблей.
Обновлено в 00:28
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Игры
Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов
Компания еще не успела официально анонсировать мобильные порты первых частей серии Doom, как они уже появились в продаже на iOS, Android и Nintendo Switch.
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Происшествия
На газопроводе в Коми произошёл пожар
«28 июля в 14:00 на 338-м километре магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 (ДЗО ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Ухта») в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская» произошёл разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.
Обновлено в 09:43
Футбол
Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум
Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову.
Обновлено в 04:10
Общество
Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек
Пользователи социальных сетей оценили внешний вид и состояние пригородных поездов, двигающихся по маршруту Киев – Казатин на Украине.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Российские спортсмены не пострадали при обрушении здания в Кванджу
Обновлено вчера в 02:54
Политика
В Киеве состоялся крестный ход ПЦУ
В Киеве завершился крестный ход, организованный Православной церковью Украины по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 06:12
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
Культура
Путин поздравил с днем рождения актрису Инну Макарову
Президент отметил, что актрисе удалось создать целую галерею ярких образов. Владимир Путин поздравил с 93-летием актрису Инну Макарову.
Обновлено в 05:51
Политика
Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле
Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске
Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала порталу "ЕТВ" о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги и стал одним из главных в ее жизни.
Обновлено в 08:27
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено 26 июля в 18:21