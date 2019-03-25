Финансы
Рубль, оказался «под соусом» внешних вызововREGNUM 03:51
В начале недели пара рубль/доллар может оказаться в зоне некоторого отката от завоёванных позиций в процессе укрепления российского рубля, но это не будет массовым падением национальной валюты по отношению к американскому доллару США.
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Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Обновлено в 02:11
Происшествия
9-летний мальчик провалился в шахту ливневки в Приморье
Сотрудники 34-й пожарно-спасательной части в городе Уссурийск Приморского края вызволили из шахты ливневки 9-летнего мальчика.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой
В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:04
Политика
Патрушев: Переизбрание Порошенко приведет к распаду Украины
По мнению Патрушева, если Петр Порошенко останется у власти, отношения Украины и России не нормализуются, учитывая тот факт, что действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами уже прекращено по инициативе Киева.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Футбол
Адвокат Мамаева допустил, что попросит вернуть дело в прокуратуру
Несмотря на официальное объявление МВД о передаче дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в суд, адвокат игрока ФК «Краснодар» Игорь Бушманов пока не получил уведомление.
Обновлено в 06:24
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Авто
В России Infiniti начал онлайн-продажи своих автомобилей
Компания Infiniti запустила в нашей стране сервис онлайн-продаж автомобилей через сайты официальных дилеров.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Российские военные прибыли в Венесуэлу
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Сын Михаила Трухина тяжело принял развод родителей
Обновлено в 05:56
Политика
В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Политика
Нетаньяху прерывает визит в США из-за обстрела Израиля из сектора Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прерывает визит в США и возвращается на родину.
Обновлено в 02:22
Кино
Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн
Обновлено в 03:34
Общество
МВД: пенсионные изменения не затронут полицейских
В МВД заявили, что повышение пенсионного возраста для полицейских «не разрабатывалось и не планируется».
Обновлено в 06:20
Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни
Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Игры
В Индии запретили популярную мобильную игру
Индийским правительством была запрещена популярнейшая игра на смартфон в жанре «royal battle».
Обновлено в 05:10
Общество
Житель Ингушетии пожаловался в суд на отключение мобильного интернета
Ранее жители Ингушетии уже обращались в Роскомнадзор с вопросом о законности действий операторов связи, говорит адвокат «Агоры» Андрей Сабинин, представляющий интересы Хазбиева.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Караваев: «Мечтаю играть за такой клуб, как „Барселона“ или „Реал“»
Защитник голландского «Витесса» и сборной России Вячеслав Караваев назвал игрока, которого ставит себе в пример, рассказал, в какой команде мечтает выступать, и признался в желании больше играть в Лиге чемпионов.
Обновлено в 05:13
Наука
Поздние скифы ушли из степей раньше, чем считалось
В Крыму поздние скифы занимали три региона – Предгорья, Юго-Западный Крым (горы) и Северо-Западный (степь).
Обновлено 22 марта в 00:49
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Брянске четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, еще трое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей в Советском районе Брянска.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Певец Потап предпочел Насти Каменских бывшую супругу
Уж сколько раз поклонники Потапа и Насти Каменских разводили и вновь женили пару, что сами звезды уже не сосчитают.
Обновлено в 05:10
Культура
В Волгоградской области 50 школ искусств получат новые фортепиано
На оснащение учреждений музыкальными инструментами предусмотрены субсидии Новые фортепиано получат 50 детских школ искусств Волгоградской области в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:53