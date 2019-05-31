Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на открытии торговТелеканал 360° 06:01
Рубль подешевел к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 31 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса». На 10:00 доллар стоил 65,42 рубля.
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Футбол
Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:48
Здоровье
Кардиолог оценил исследование о пользе черники для сердца
Кардиохирург Владимир Хорошев прокомментировал RT исследование группы британских и американских учёных, в котором говорится о важности потребления черники для снижения риска болезней сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 06:00
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Спорт
Следы кровяного допинга привели в итальянский биатлон
Журналист ARD Хайо Зеппельт написал в Twitter, что итальянский биатлон оказался вовлечен в допинг-скандал с применением переливания крови.
Обновлено в 08:28
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Общество
Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна
Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено в 07:45
Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Массовая драка произошла в университете Владикавказа
В Горском аграрном университете в Северной Осетии произошла массовая драка, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального МВД.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
В деле "Седьмой студии" появился седьмой подозреваемый.
Обновлено в 08:03
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский поставил ультиматум антикоррупционным ведомствам
Дедлайн поставленный Зеленским означает, что Сытник и Холодницкий получили шанс искупить вину.
Обновлено в 07:41
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Здоровье
Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Представитель Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера
Информация о тяжелом заболевании режиссера и сценариста Тимура Бекмамбетова не соответствует действительности.
Обновлено в 07:36
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Недвижимость
ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотеки
По данным ЦБ, рост цен на жилую недвижимость на первичном рынке за 2018 год составил 8,7% в целом по России, на вторичном рынке - 4,9%, что сопоставимо с ростом заработных плат населения (9,9% за 2018 год) Регулятор отмечает, что по большинству регионов наблюдается положительная корреляция между динамикой цен на недвижимость и динамикой ипотечного кредитного портфеля.
Обновлено вчера в 11:03
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) несколько соратников украинского экс-президента Петра Порошенко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика
ВС Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков
Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми был снят арест с имущества «дочек» российских банков — Сбербанка, ВТБ и «ПРОМИНВЕСТБАНКА».
Обновлено в 08:11
Космос
Висевшее 10 лет в космосе полотенце вернут на Землю
В ходе работ российские космонавты забрали легендарное полотенце, которое провисело в космосе около десяти лет.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Строители состыковали российскую и китайскую части моста через Амур
В пятницу, 31 мая, строители приняли участие в торжественной церемонии стыковки российской и китайской частей автомобильного моста через Амур длиной более километра.
Обновлено в 07:15
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и MacOS
Для операционной системы MacOS лучшими антивирусами признали: Cyber Security Pro (ESET), Internet Security (Kaspersky), Antivirus for Mac (Bitdefender), Antivirus for Mac OS (G Data), Security Deluxe (Norton).
Обновлено в 02:15
Общество
Роструд просит сократить рабочий день в жару
Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Пожар произошел в многоэтажке под Саратовом, пострадал человек
Один человек пострадал в пятницу в результате пожара, предположительно, после хлопка в многоэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено в 08:39
Политика
Джереми Хант не согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
Глава британского МИДа Джереми Хант заявил, что не согласен с обвинениями специального докладчика ООН Нильса Мельцера о том, что Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам и коллективному преследованию.
Обновлено в 08:09
Хоккей
Защитник Руслан Педан вернулся в «Спартак»
Защитник Руслан Педан продолжит карьеру в «Спартаке», информирует официальный «твиттер» московского клуба.
Обновлено в 04:00