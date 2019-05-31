Финансы
Рубль обвалился на фоне падения цен на нефтьМосковский Комсомолец 03:35
Утром 31 мая на открытии Мосбиржи рубль обвалился к доллару и евро на фоне падения цен на нефть.
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Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян называет детей в честь родственника
Обновлено вчера в 20:26
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
"На станцию погрузки в населенный пункт Рубежное прибыл эшелон с вооружением и военной техникой", - сказал Осадчий.
Обновлено в 08:02
Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР
Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Галкин отдохнул на природе с женой и детьми
Юморист предался "русской тоске" Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Аллы Пугачевой появилось видео с участием ее младших наследников Лизы и Гарри.
Обновлено в 06:06
Политика
Лукашенко заявил, что демократии в Белоруссии не меньше, чем в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что демократии в республике не меньше, чем в России или на Западе.
Обновлено в 05:32
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Политика
Песков высказался о формировании рейтинга Путина
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рейтинг Владимира Путина формируется в результате оценки его деятельности россиянами, а социологи, по его мнению, «часто ошибаются».
Обновлено в 05:27
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ разместили штаб в детском саду в Мариуполе
Украинские силовики из нацбатальона "Азов" (в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) разместили свой штаб в захваченном ими детском саду в подконтрольном им Мариуполе, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 07:09
Общество
Минтранс и Росавиацию накажут из-за аэропорта Благовещенска
Обновлено в 07:19
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Власти Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата
Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.
Обновлено в 07:01
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в три раза
Итальянский премиальный бренд Lamborghini в апреле продал 20 автомобилей, тем самым превзойдя прошлогодние показатели в три раза.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Динамо» собирается купить хавбека «Рубина» Коновалова
Обновлено вчера в 04:25
Авто
Показано видео первого Haval H7 российской сборки
Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.
Обновлено в 01:43
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта
Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Транспорт
Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро
Пассажиров метро Москвы будут информировать об открытии пересадки на Некрасовскую линию с помощью уведомлений в мобильном приложении и информационных плакатов, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на брифинге по эффектам от Некрасовской линии.
Обновлено в 04:40
Политика
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера
Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
Обновлено в 07:05
Политика
Путин присвоил аэропортам имена великих россиян
Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Интернет
Сервис Google Maps расскажет о лучших блюдах в ресторанах
Сервис Google Maps запускает новую функцию, которая поможет выбрать самые популярные блюда из меню ресторанов.
Обновлено в 07:16
Общество
Законы июня освободят россиян от роуминга
Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22