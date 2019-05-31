Финансы

Рубль обвалился на фоне падения цен на нефтьМосковский Комсомолец 03:35

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Утром 31 мая на открытии Мосбиржи рубль обвалился к доллару и евро на фоне падения цен на нефть.
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Евро поднялся до 73 рублей

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Рубль снижается на фоне обвалившейся нефти

The Moscow Post03:52
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