Рубль обвалился на фоне падения цен на нефтьМосковский Комсомолец 03:35

Утром 31 мая на открытии Мосбиржи рубль обвалился к доллару и евро на фоне падения цен на нефть.

Рубль обвалился на фоне падения цен на нефть

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