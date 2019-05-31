Финансы

Рубль обвалился на фоне падения цен на нефтьМосковский Комсомолец 03:35

Утром 31 мая на открытии Мосбиржи рубль обвалился к доллару и евро на фоне падения цен на нефть.
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Рубль дешевеет к доллару и евро днем в пятницу из-за торговых войн и падающей нефти

Финмаркет08:56

Евро поднялся до 73 рублей

Москва 2406:19

Рубль обвалился на фоне падения цен на нефть

Московский Комсомолец03:35

Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая

Интерфакс05:26

Рубль снижается на фоне обвалившейся нефти

The Moscow Post03:52

Курс доллара: рубль посыпался на торгах пятницы

Expert.ru03:21
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Футбол

Экс-тренер юношеской сборной России Бушуев может возглавить «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов не будет продолжать работу с командой.
Обновлено в 11:12
Политика

Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны

Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Девочка из России упала с балкона отеля в Турции

Обновлено в 10:11
Здоровье

Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян

Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Футбол

Чалов признан лучшим футболистом сезона в РПЛ

Обновлено в 05:47
Политика

Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза

Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Авто

Росстандарт информирует об отзыве 330 автомобилей Mercedes-Benz

МОСКВА, 31 мая 2019 г. – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 330 автомобилей марки Mercedes-Benz X-Class (тип 470).
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Венгрии задержан капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Венгерская полиция сообщила, что задержала капитана круизного судна, которое столкнулось с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Noize MC пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии после фестиваля в Лужниках

В Росгвардии заявили, что действия их сотрудников во время конфликта на фестивале были «адекватны ситуации».
Обновлено в 11:39
Общество

В Кузбассе чиновник выпил воду с червями

Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Общество

В Екатеринбурге создали рабочую группу по опросу о месте для храма

Обновлено в 12:14
Политика

Россия и Китай состыковали мост через Амур

Россия и Китай состыковали части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур.
Обновлено в 01:42
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Политика

Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата

Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:08
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Нюша в откровенном мини-платье посетила pre-party фестиваля «Жара»

Для вечеринки Нюша, которая в ноябре прошлого года впервые стала мамой, надела светлое мини-платье с глубоким декольте, волосы знаменитость предпочла не заплетать.
Обновлено в 12:00
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Обновлено в 06:31
Культура

В Шереметьево откроют памятник Пушкину

Обновлено в 08:41
Происшествия

Опекуна умершего Степы Кукина арестовали в Вологде

Очередное заседание по делу умершего семилетнего Степана Кукина прошло сегодня, 31 мая, в Вологодском городском суде.
Обновлено в 10:46
Политика

Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи показала странное платье на красной дорожке

Выход знаменитости на красную ковровую дорожку в Мадриде назвали запоминающимся, но провальным.
Обновлено в 03:18
Игры

Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding

После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Общество

Главу охраны Цукерберга обвинили в расизме в адрес жены главы Facebook

Обновлено в 11:01
Политика

Зеленский показал фотографии президентской тренировки

Глава Украины Владимир Зеленский сфотографировался во время тренировки в спортзале администрации президента.
Обновлено в 04:30
Политика

Киевский вуз счел образование на украинском невозможным

Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
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