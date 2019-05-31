Финансы
Рубль обвалился на фоне падения цен на нефтьМосковский Комсомолец 03:35
Утром 31 мая на открытии Мосбиржи рубль обвалился к доллару и евро на фоне падения цен на нефть.
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Футбол
Экс-тренер юношеской сборной России Бушуев может возглавить «Торпедо»
Как стало известно «Чемпионату», главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов не будет продолжать работу с командой.
Обновлено в 11:12
Политика
Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны
Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Девочка из России упала с балкона отеля в Турции
Обновлено в 10:11
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Футбол
Чалов признан лучшим футболистом сезона в РПЛ
Обновлено в 05:47
Политика
Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза
Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Авто
Росстандарт информирует об отзыве 330 автомобилей Mercedes-Benz
МОСКВА, 31 мая 2019 г. – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 330 автомобилей марки Mercedes-Benz X-Class (тип 470).
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Венгрии задержан капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Венгерская полиция сообщила, что задержала капитана круизного судна, которое столкнулось с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Noize MC пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии после фестиваля в Лужниках
В Росгвардии заявили, что действия их сотрудников во время конфликта на фестивале были «адекватны ситуации».
Обновлено в 11:39
Общество
В Кузбассе чиновник выпил воду с червями
Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Политика
Россия и Китай состыковали мост через Амур
Россия и Китай состыковали части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур.
Обновлено в 01:42
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Политика
Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата
Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:08
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Нюша в откровенном мини-платье посетила pre-party фестиваля «Жара»
Для вечеринки Нюша, которая в ноябре прошлого года впервые стала мамой, надела светлое мини-платье с глубоким декольте, волосы знаменитость предпочла не заплетать.
Обновлено в 12:00
Культура
В Шереметьево откроют памятник Пушкину
Обновлено в 08:41
Происшествия
Опекуна умершего Степы Кукина арестовали в Вологде
Очередное заседание по делу умершего семилетнего Степана Кукина прошло сегодня, 31 мая, в Вологодском городском суде.
Обновлено в 10:46
Политика
Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи показала странное платье на красной дорожке
Выход знаменитости на красную ковровую дорожку в Мадриде назвали запоминающимся, но провальным.
Обновлено в 03:18
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Политика
Зеленский показал фотографии президентской тренировки
Глава Украины Владимир Зеленский сфотографировался во время тренировки в спортзале администрации президента.
Обновлено в 04:30
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20