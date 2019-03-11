Рубль незначительно вырос к доллару на открытии торговГазета.Ru вчера в 03:09

Курс рубля незначительно вырос к доллару на открытии торгов 11 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно данным на 10.04 мск, курс доллара снизился на 6 коп. и составил 66,22 руб.

Рубль незначительно вырос к доллару на открытии торгов

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