Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 19 марта в 03:27
Доллар и евро укрепились на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль в начале дня в уверенном плюсе к доллару и евро. Биржевые индексы тоже растут
Интересант20 марта в 03:17
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
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За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
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Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
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В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
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Шоу-бизнес
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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
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Еще рано утром с места аварии убрали грузовик, а несколько минут назад железнодорожный переезд освободили и от цистерны.
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Происшествия
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Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
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Происшествия
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В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
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В Москве неизвестный попытался ограбить не работающий с наличными банк
Неизвестный в маске ворвался в отделение одного из банков на севере Москвы и попытался ограбить его, угрожая пистолетом.
Обновлено в 02:22
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.
Обновлено в 02:10
Общество
Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве на выходных
Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве в эти выходные.
Обновлено в 03:45
Политика
Венгрия получит газ из России в обход Украины
Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.
Обновлено в 03:26
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
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Сборная России уступила Бельгии в отборочном раунде чемпионата Европы - 2020.
Обновлено вчера в 18:09
Авто
Skoda нашла способ облегчить жизнь автовладельцев
Чешский автопроизводитель представил очередное ноу-хау, которое облегчит ежедневную эксплуатацию автомобилей.
Обновлено в 00:55
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Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта
Обновлено в 03:14
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Денежные премии для чиновников заменят похвалой
Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
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Общество
Правительство утвердило новые правила целевого обучения
Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 02:24
Общество
Названы регионы-лидеры по скорости трудоустройства безработных
В число лидеров попали также Кировская область, где на поиск подходящей вакансии уходит четыре месяца, и Республика Татарстан - 4,3 месяца.
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Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
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Антиисламский теракт поссорил Турцию и Австралию
Одним из последствий теракта в новозеландском Крайстчерче стала ссора Турции с Австралией и Новой Зеландией.
Обновлено в 01:24
Космос
Инженеры НАСА еще не знают причину остановки бура зонда InSight
Исследователи и эксперты из НАСА все еще бьются над решением задачи, поставленной зондом InSight, который сообщил об остановке бура.
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Уникальный природно-ландшафтный парк создадут в Татарстане
Обновлено в 03:14
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
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Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт в 24 года
Актриса Эмилия Кларк, которая многим известна как Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала о перенесенном во время съемок инсульте.
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Внедорожник Haval H9 получил в России новую топовую версию Premium.
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