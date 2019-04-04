Рубль незначительно вырос к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня вчера в 03:16

На открытии утренних торгов в четверг, 4 апреля рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ). Так, американская валюта снизилась на одну копейку.

Рубль незначительно вырос к доллару и евро на открытии торгов

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