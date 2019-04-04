Финансы
Рубль незначительно вырос к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня вчера в 03:16
На открытии утренних торгов в четверг, 4 апреля рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ). Так, американская валюта снизилась на одну копейку.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Политика
Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем
Обновлено в 05:21
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Агентство называет не очень высокими шансы на то, что будет принят антикартельный закон, который позволит правительству США судиться со странами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Специалисты в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения стали самыми востребованными в России.
Обновлено в 02:58
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России
Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году.
Обновлено в 01:36
Здоровье
В Таганроге здоровую женщину признали психбольной
В психиатрической больнице женщина оказалась однажды в 2014 году.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Помощника постпреда Кадырова в Крыму отпустили из СИЗО
Речь идёт о Мураде Саидове, помощнике представителя главы Чечни в Крыму Исы Хачукаева.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Мэрайя Кэри снова испытывает проблемы с лишним весом
Судя по фотографии, которую сделали журналисты, Мэрайя снова испытывает серьезные проблемы с лишним весом.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие
В Германии высказали претензии к действиям США на базе «Рамштайн»
Представители Бундестага высказали претензии и по поводу того, что федеральное правительство, по сути, закрывает глаза на то, что делают на «Рамштайне» американцы.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Музыка
Мик Джаггер перенес операцию на сердце
Обновлено в 04:40
Технологии
В российских онлайн-банках нашли опасные уязвимости
Свыше половины сервисов может быть взломано для хищения денег у пользователей Специалисты Positive Technologies оценили уровень безопасности сервисов российских онлайн-банков и выяснили, что 61% из них имеет низкий и крайне низкий уровень защищенности, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 05:32
Экономика
Минпромторг в I полугодии ожидает завершения испытаний газовой турбины
Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в первом полугодии 2019 года, заявил глава ведомства Денис Мантуров, выступая на коллегии Минэнерго.
Обновлено в 05:49
Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТО
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено в 04:12
Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Энергетика
Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо
Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
Происшествия
На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма
В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении блогера, которому инкриминируют распространение порнографических материалов, «оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны».
Обновлено в 04:51
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено 03 апреля в 15:12
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено вчера в 05:01
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера
Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
Обновлено в 02:59
Экономика
ЦБ лишил лицензии банк «Иваново»
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:56
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02