Финансы

Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов четвергаИнтерфакс вчера в 03:32

Доллар США и евро слегка снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в рамках продолжающейся четвертую сессию подряд консолидации после снижения по итогам предыдущей недели.
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Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru03:42

Доллар и евро выросли на открытии торгов 4 апреля

Телеканал 360°вчера в 06:17

Рубль дорожает на открытии торгов

News.ru03:33

Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне повышения интереса к рисковым активам

Интерфакс03:33

Рубль на старте торгов надавил на доллар и евро

Росбалт03:57

Рубль немного укрепился на старте торгов

Вести.Финанс03:26

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:47, Ашберн
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Политика

Мэй в очередной раз попросила отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь попросила отложить дату выхода страны из ЕС (Brexit).
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику

Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.
Обновлено в 03:29
Политика

Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля

Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

52-летний Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом

Известный шеф-повар Гордон Рамзи сообщил о прибавлении в семействе. Его 44-летняя супруга Тана родила ему сына.
Обновлено в 04:19
Авто

Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Роза Сябитова назвала Нагиева «мечтой всех женщин»

Обновлено в 04:15
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Авто

Lada Vesta вернула титул всероссийского бестселлера

Обновлено вчера в 06:26
Авто

В России подешевели пикапы Isuzu D-Max

Обновлено вчера в 11:20
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Фрагмент последнего клипа Юлии Началовой опубликован в Сети

Фрагмент клипа на последнюю песню Юлии Началовой появился на странице ее пиар-менеджера Анны Исаевой в Instagram.
Обновлено в 00:52
Политика

Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ

Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено вчера в 16:04
Авто

Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Хоккей

Игроки «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку

Обновлено вчера в 14:54
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Энергетика

Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара

Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.
Обновлено в 03:49
Футбол

Аршавин, Геркус и Гарри Топор. «Зенит» анонсировал новый выпуск Z+

«Зенит» анонсировал новый выпуск онлайн-проекта Z+, который выйдет в эфир за час до начала матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Обновлено в 03:20
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамики

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в четверг показали разнонаправленное движение.
Обновлено вчера в 12:21
Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд

Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
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