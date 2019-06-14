Рубль незначительно укрепился после решения ЦБ снизить ключевую ставкуТАСС 06:50

Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.

Рубль незначительно укрепился к доллару и евро на Московской бирже после решения Банка России впервые с марта 2018 года понизить ключевую ставку - на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Это следует из данных биржи по состоянию на 13:33 мск.

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.

Происшествия Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.

Здоровье Два часа природы в неделю намного укрепляют здоровье Авторы исследования подчеркивают, что два часа в неделю - абсолютно реалистическая цель для большинства людей, особенно с учетом того, что эти часы можно распределять меньшими по отрезку интервалами в течение всех 7 дней.

Религия Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.

Политика Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Политика Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

Авто Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Армия и оружие Китай оказался участником производства F-35 Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation – поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.

Политика Зеленский вводит формулу «Роттердам минус» для электроэнергии На следующей неделе команда президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрении Верховной Рады законопроект, который на год перенесет ввод рынка электроэнергии и позволит снизить стоимость электроэнергии.

Армия и оружие В Ленинградской области открыли новые корпуса военного института Модернизированные корпуса, автодром и мастерские ждут учащихся Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева.

Происшествия В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Футбол Суарес рассказал, что они с Месси поддержали Неймара Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес заявил, что его бывший партнер по каталонскому клубу Неймар нуждается в поддержке.

Политика Зеленский проведет ревизию «судебной реформы» Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский решил создать экспертную группу, которая оценит результаты проведенной его предшественником Петром Порошенко «судебной реформы».

Интернет В Москве произошел массовый сбой геолокации В пресс-службе геосервисов «Яндекса» позднее сообщили «Ленте.ру», что такие ошибки наиболее вероятно связаны со сбоями GPS, и происходят вне инфраструктуры интернет-сервисов, в том числе и их «Навигатора».