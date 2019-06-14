Финансы
Рубль незначительно укрепился после решения ЦБ снизить ключевую ставкуТАСС 06:50
Рубль незначительно укрепился к доллару и евро на Московской бирже после решения Банка России впервые с марта 2018 года понизить ключевую ставку - на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Это следует из данных биржи по состоянию на 13:33 мск.
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Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 08:31
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