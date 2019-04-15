Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торговГазета.Ru вчера в 03:10
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Варвару Караулову отпустили по УДО
Обновлено в 07:11
Происшествия
Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП
Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу после незапланированной посадки самолета Bombardier Global 5000, который обслуживают военно-воздушные силы ФРГ.
Обновлено в 05:48
Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Экономика
Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах
О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Ани Лорак презентовала новый клип
Вернувшись с гастролей по России, Ани Лорак сразу взялась за съемки клипа к своей песне «Я тебя ждала».
Обновлено в 07:23
Религия
В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Ученые связали российские дачи с преждевременной смертью мужчин
Физическая перегрузка, характерная для российских дачников, ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям и к преждевременной смерти мужчин.
Обновлено в 03:20
Кино
«Игра престолов» побила собственный рекорд по просмотрам
Первую серию восьмого сезона сериала "Игра престолов" посмотрело на 500 тыс. человек больше, по сравнению с седьмым сезоном.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
«Аэрофлот» дополнительно закупит еще 35 российских самолетов МС-21
Авиакомпания «Аэрофлот» закупит еще 35 новых самолетов МС-21 к уже законотрактованным 50 машинам, заявил на итоговой коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 06:40
Футбол
«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»
В воскресенье ростовский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:10
Общество
«Автонет» заявил, что внедрение платных перекрестков не планируется
Пресс-секретарь национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев утверждает, что информация о предложении НТИ решить проблему пробок в России за счет платных перекрестков «не соответствует действительности».
Обновлено в 05:27
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Общество
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика
Возле дома Зеленского задержаны люди с пулеметом
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Экономика
Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет
Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.
Обновлено в 06:52
Кино
В Башкирии исполнили саундтрек «Игры престолов» на курае и кыл-кубызе
В Башкирии исполнили саундтрек «Игры престолов» на этнических инструментах: курае и кыл-кубызе. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:05
Политика
Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме
Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:35