Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торговГазета.Ru вчера в 03:10

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль днем торгуется в узком диапазоне к доллару и евро

ПРАЙМ06:31

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

Торги на Мосбирже открылись снижением рубля

Экономика сегодня03:23

Рубль незначительно меняется к доллару и евро

Газета.Ru03:20

Рубль вырос к доллару и подешевел евро

Взгляд.ру03:15

Рубль на старте торгов незначительно проиграл доллару и евро

Росбалт03:51

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,3 рубля

ТАСС03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Происшествия

Варвару Караулову отпустили по УДО

Обновлено в 07:11
Политика

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

Обновлено в 05:30
Происшествия

Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП

Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу после незапланированной посадки самолета Bombardier Global 5000, который обслуживают военно-воздушные силы ФРГ.
Обновлено в 05:48
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Экономика

Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах

О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Общество

Продажи романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» возросли после пожара

Обновлено в 07:45
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Ани Лорак презентовала новый клип

Вернувшись с гастролей по России, Ани Лорак сразу взялась за съемки клипа к своей песне «Я тебя ждала».
Обновлено в 07:23
Здоровье

Названа необходимая для похудения длительность пеших прогулок

Обновлено в 00:28
Происшествия

Избившую восьмиклассниц красноярскую учительницу уволили из школы

Обновлено в 04:21
Религия

В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 19:25
Футбол

Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров

Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Здоровье

Ученые связали российские дачи с преждевременной смертью мужчин

Физическая перегрузка, характерная для российских дачников, ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям и к преждевременной смерти мужчин.
Обновлено в 03:20
Кино

«Игра престолов» побила собственный рекорд по просмотрам

Первую серию восьмого сезона сериала "Игра престолов" посмотрело на 500 тыс. человек больше, по сравнению с седьмым сезоном.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

В провинцию Алеппо поступила новейшая медицинская техника

Обновлено в 01:58
Армия и оружие

«Аэрофлот» дополнительно закупит еще 35 российских самолетов МС-21

Авиакомпания «Аэрофлот» закупит еще 35 новых самолетов МС-21 к уже законотрактованным 50 машинам, заявил на итоговой коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 06:40
Футбол

«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»

В воскресенье ростовский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:10
Общество

«Автонет» заявил, что внедрение платных перекрестков не планируется

Пресс-секретарь национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев утверждает, что информация о предложении НТИ решить проблему пробок в России за счет платных перекрестков «не соответствует действительности».
Обновлено в 05:27
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Общество

200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика

Возле дома Зеленского задержаны люди с пулеметом

Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак

Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Экономика

Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет

Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.
Обновлено в 06:52
Кино

В Башкирии исполнили саундтрек «Игры престолов» на курае и кыл-кубызе

В Башкирии исполнили саундтрек «Игры престолов» на этнических инструментах: курае и кыл-кубызе. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:05
Политика

Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме

Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное