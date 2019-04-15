Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торговГазета.Ru вчера в 03:10

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль в начале дня слабо колеблется к доллару и евро

ПРАЙМ03:15

Торги на Мосбирже открылись снижением рубля

Экономика сегодня03:23

Рубль незначительно меняется к доллару и евро

Газета.Ru03:20

Рубль вырос к доллару и подешевел евро

Взгляд.ру03:15

Рубль на старте торгов незначительно проиграл доллару и евро

Росбалт03:51

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,3 рубля

ТАСС03:03
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:24, Ашберн

Доллар падает на мировом рынке

КП - Беларусьвчера в 08:00
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Экономика

Бедных россиян планируют освободить от НДФЛ

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ.
Обновлено вчера в 00:15
Музыка

Музыканты сыграли на крыше торгового центра

Обновлено в 01:35
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Религия

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Внук экс-вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве

Обновлено вчера в 08:22
Футбол

Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 11:13
Хоккей

Овечкин прокомментировал нокаут 19-летнего соотечественника

Обновлено в 05:18
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено в 05:07
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку

Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Общество

На цифровое вещание перешли 20 регионов России

В понедельник, 15 апреля стартовал второй этап перехода России на цифровое телевизионное вещание.
Обновлено вчера в 01:45
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу

На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.
Обновлено в 03:50
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 16:00
Наука

В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено 14 апреля в 09:02
Общество

Богатейший человек Европы пожертвует Нотр-Даму 200 млн евро

Обновлено в 04:10
Единоборства

Нурмагомедов не рассматривает других соперников, кроме Порье

Российский боец не рассматривает других соперников, кроме американца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду Нурмагомедова.
Обновлено в 04:34
Авто

Haval прекращает продажи купе-кроссовера Haval H6 Coupe в России

Купе-кроссовер Haval H6 Coupe покинул товарную линейку Haval на российском рынке.
Обновлено в 03:48
Политика

Украинский суд отменил розыск и арест журналиста Шария

Шевченковский районный суд Киева принял решение об отмене розыска и заочного ареста журналиста Анатолия Шария.
Обновлено в 04:35
Финансы

Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги США

В феврале 2019 года Россия нарастила до $14,5 объем вложений в американские государственные бумаги.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поменяла фамилию

О смене фамилии артистки стало известно благодаря документам из суда, в котором проходил бракоразводный процесс 43-летней Джоли и 55-летнего Брэда Питта.
Обновлено в 05:20
Транспорт

В Москве из-за Пасхи ограничат движение на нескольких улицах

Обновлено в 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
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