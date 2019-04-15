Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торговГазета.Ru 03:10

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль сохраняет позиции на открытии биржевых торгов 15 апреля

Экономика сегодня03:32

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

Комсомольская правда04:36

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт03:57

ОБЗОР – Рубль вечером слабо менялся к доллару и евро в отсутствие сильных сигналов

ПРАЙМ15:02

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Газета.Ru03:10

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,36 рубля

ТАСС03:05

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
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Доллар падает на мировом рынке

КП - Беларусь08:00
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Происшествия

Полицейским удалось задержать еще двоих сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 09:12
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 18:56
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Политика

Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-службы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 15:46
Политика

Зеленский опубликовал оскорбительное видеообращение к Порошенко

Обновлено в 06:18
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
Происшествия

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Происшествия

Огонь перекинулся на башню собора Парижской Богоматери

Огонь в соборе Парижской Богоматери перекинулся на северную башню.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Семья французских бизнесменов выделит 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 миллионов евро на реконструкцию пострадавшего от огня собора Парижской Богоматери, передает Agence France-Presse.
Обновлено в 20:46
Общество

В Париже сгорел Нотр-Дам де Пари, пожар тушили больше девяти часов

Огонь охватил одно из старейших и красивейших зданий всей Европы — собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари.
Обновлено в 14:49
Транспорт

В России повысились тарифы на проезд по платным дорогам

Госкомпания «Российские автомобильные дороги» 15 апреля повысила тарифы на платных участках дорог. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 02:01
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока — 2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм, именно этот вариант датские власти в марте сами просили компанию рассмотреть.
Обновлено в 10:20
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Футбол

Мбаппе скорбит в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. У него нет слов

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе в своем Твиттере опубликовал фотографию горящего собора Нотр-Дам-де-Пари в столице Франции.
Обновлено в 16:17
Кино

HBO выпустил тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов»

Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Турция пообещала не интегрировать С-400 с системами НАТО

Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

Транспортная авиация Соединённого Королевства перебросила на эстонскую авиабазу Эмари пять военных вертолётов Apache.
Обновлено в 18:02
Общество

В центральной части России ожидается резкое похолодание

Как сообщает Политэксперт, резкое похолодание сменит теплые солнечные лучи в центральных регионах страны.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Обновлено в 08:00
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Кино

Мединский посмотрел «Игру престолов» и заговорил о мировом уровне российских сериалов

Министр культуры России Владимир Мединский после просмотра первого эпизода финального сезона «Игры престолов» заявил, что через четыре-пять лет российские сериалы достигнут мирового уровня.
Обновлено в 21:14
Происшествия

В Сети появилось видео пожара внутри собора Парижской Богоматери

В интернете появилось видео, снятое во время тушения пожара внутри всемирно известного собора Норт-Дам де Пари.
Обновлено в 19:35
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Сергей Зверев признался, что сын ему как родной

Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Труп женщины с травмой головы обнаружили за магазином в Гольяново

Неизвестная женщина найдена мертвой на улице в столичном районе Гольяново, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 20:44
Экономика

Минпромторг рассчитывает удвоить объем производства в судостроении к 2035 году

По прогнозам министерства, в 2019 году объёмы производства в судостроении составят 451 млрд рублей.
Обновлено в 05:59
Космос

Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
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