Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торговГазета.Ru 03:10
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 22:22, Ашберн
Происшествия
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых
В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Политика
Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-службы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 15:46
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Происшествия
Огонь перекинулся на башню собора Парижской Богоматери
Огонь в соборе Парижской Богоматери перекинулся на северную башню.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Семья французских бизнесменов выделит 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 миллионов евро на реконструкцию пострадавшего от огня собора Парижской Богоматери, передает Agence France-Presse.
Обновлено в 20:46
Общество
В Париже сгорел Нотр-Дам де Пари, пожар тушили больше девяти часов
Огонь охватил одно из старейших и красивейших зданий всей Европы — собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари.
Обновлено в 14:49
Транспорт
В России повысились тарифы на проезд по платным дорогам
Госкомпания «Российские автомобильные дороги» 15 апреля повысила тарифы на платных участках дорог. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 02:01
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока — 2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм, именно этот вариант датские власти в марте сами просили компанию рассмотреть.
Обновлено в 10:20
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Футбол
Мбаппе скорбит в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. У него нет слов
Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе в своем Твиттере опубликовал фотографию горящего собора Нотр-Дам-де-Пари в столице Франции.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку
Транспортная авиация Соединённого Королевства перебросила на эстонскую авиабазу Эмари пять военных вертолётов Apache.
Обновлено в 18:02
Общество
В центральной части России ожидается резкое похолодание
Как сообщает Политэксперт, резкое похолодание сменит теплые солнечные лучи в центральных регионах страны.
Обновлено в 13:08
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Кино
Мединский посмотрел «Игру престолов» и заговорил о мировом уровне российских сериалов
Министр культуры России Владимир Мединский после просмотра первого эпизода финального сезона «Игры престолов» заявил, что через четыре-пять лет российские сериалы достигнут мирового уровня.
Обновлено в 21:14
Происшествия
В Сети появилось видео пожара внутри собора Парижской Богоматери
В интернете появилось видео, снятое во время тушения пожара внутри всемирно известного собора Норт-Дам де Пари.
Обновлено в 19:35
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Труп женщины с травмой головы обнаружили за магазином в Гольяново
Неизвестная женщина найдена мертвой на улице в столичном районе Гольяново, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 20:44
Экономика
Минпромторг рассчитывает удвоить объем производства в судостроении к 2035 году
По прогнозам министерства, в 2019 году объёмы производства в судостроении составят 451 млрд рублей.
Обновлено в 05:59
Космос
Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено в 10:36