Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:01
На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,38 рубля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Музыка
Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта
Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта Ирина Титова резко почувствовала себя плохо.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика
Косачев оценил возможность возвращения России в ПАСЕ
В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и некоторых значимых полномочий из-за воссоединения Крыма с Россией и событий на Украине.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
«Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой
К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.
Обновлено в 03:00
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Число подозреваемых по делу о взрыве на химзаводе в Китае увеличилось до 26 человек
В Китае число подозреваемых по делу о взрыве на химзаводе в восточной провинции Цзянсу увеличилось до 26 человек.
Обновлено в 00:30
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба
По информации Marca, в английском клубе хотят продлить контракт с французским футболистом, чтобы избежать его потери в ближайшее время.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате
Спасатели ликвидировали открытое горение на деревообрабатывающем комбинате в Тверской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что ждут дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский», как это было согласовано ранее.
Обновлено в 02:14
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке РФ
В прошлом месяце россияне приобрели 92 912 кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Петербурге на судоремонтном заводе произошел пожар
В Петербурге на территории судоремонтного завода на Канонерском острове ранним утром произошел пожар.
Обновлено в 02:36
Футбол
Гилерме назвал Сёмина «футбольным отцом»
Голкипер футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме рассказал, как относится к главному тренеру команды Юрию Сёмину.
Обновлено в 03:33
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено вчера в 08:55
Футбол
Евгений Кафельников: «„Спартак“ остается без еврокубков»
Бывшая первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оценил турнирные перспективы красно-белых после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.
Обновлено в 02:36
Транспорт
«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам
Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца
Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Британские военные в Эстонии занимаются слежкой за Россией
Два резервных батальона британского спецназа, которые полгода назад были переброшены в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах.
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие
В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли
Суд вынес такое решение 12 апреля 2019 года после того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт подали заявление в суд о восстановлении своего "холостяцкого" статуса.
Обновлено вчера в 06:25
Хоккей
Генменеджер «Вегаса» рассказал, на что пошел Гусев ради переезда в НХЛ
Российскому форварду Никите Гусеву ради переезда в клуб НХЛ "Вегас" пришлось отказаться от многих бонусов, которые уже были заработаны им по контракту с санкт-петербургским СКА, заявил генеральный менеджер "Голден Найтс" Джордж Макфи.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Авто
Volkswagen представил большой электрический кроссовер
Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
Обновлено в 02:38
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Париже два человека пострадали при взрыве в доме, пишут СМИ
Пять зданий эвакуированы в качестве меры предосторожности, два человека пострадали в результате взрыва в одной из квартир в доме в Париже, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 03:14