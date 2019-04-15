Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торговГазета.Ru 03:10

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Общество В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.

Культура Медведев лично поздравил Пугачеву с юбилеем Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Экономика «Северный поток – 2» в третий раз меняет маршрут в Дании Изначально «Газпром» (единственный владелец Nord Stream 2) предложил проложить трубу в территориальных водах Дании южнее острова Борнхольм, но 1 января 2018 г. страна ввела поправки в закон о континентальном шельфе Дании, где говорилось, что министерство иностранных дел страны может налагать вето на строительство газопроводов в территориальных водах по политическим основаниям.

Общество Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.

Политика Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за позицию по С-400 Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с Anadolu поддержал позицию Турции по закупкам у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Шоу-бизнес Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей 21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.

Политика Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».

Происшествия На севере Москвы горит многоэтажка В жилом доме на на севере Москвы произошел пожар, передает ТАСС. Горит квартира на 7-м этаже 14-этажного дома на улице Нарвской.

Авто Экс-главе Volkswagen предъявили обвинения по «дизельному» делу Прокуратура в Германии предъявила обвинения бывшему главе автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну и еще четырем фигурантам так называемого «дизельгейта», суть которого состояла в сокрытии причин вредных выбросов при эксплуатации автомобилей.

Происшествия Декларация Арашукова пока не поступала в Совфед Декларация о доходах арестованного члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова пока не поступила в верхнюю палату парламента.

Происшествия Петербуржец погиб при взрыве в квартире Сын мужчины получил серьезные травмы. Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Колпино, в квартире многоэтажке.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Политика Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.

Общество Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра Разработанные правительством поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

Авто Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.

Общество «Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G Присутствовавшие на заседании представители «Ростелекома» и «МегаФона» просили комиссию разрешить им продолжить работу по тестированию.

Происшествия Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста на проселочной дороге Звезда популярного сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч, управляя собственным авто марки Lamborghini стоимостью 180 тысяч фунтов стерлингов, сбил велосипедиста на проселочной дороге на британском острове Уайт.

Авто Составили топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом Эксперты «АвтоСТАТ Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных SUV с пробегом в РФ.

Общество Медведев внес изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление с изменениями в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи в РФ, в том числе в части оказания паллиативной помощи и прохождения диспансеризации.

Музыка Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления 14 апреля на концерте «Партийная зона» солистке нового состава девичьего трио Ирине Титовой стало плохо.

Происшествия Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Происшествия Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Политика В МИД заявили о полном прекращении сотрудничества между Россией и НАТО Замглавы МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что сотрудничество с НАТО полностью прекращено как по военной линии, так и в гражданской сфере.