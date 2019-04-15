Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торговГазета.Ru 03:10

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

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