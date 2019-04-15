Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торговГазета.Ru 03:10
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
Футбол
Фанаты «Динамо» разрисовали стену Цоя на Арбате
Фанаты футбольного клуба "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате. Фото было опубликовано на странице ФК в Instagram.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Общество
Елену Малышеву и Первый канал решили засудить
Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Политика
Журналиста Бабченко пожизненно забанили в Facebook
Американская социальная сеть Facebook навсегда заблокировала аккаунт журналиста Аркадия Бабченко.
Обновлено в 04:39
Экономика
Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд
Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин увеличил число мигалок для машин Службы внешней разведки
Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает число автомобилей со спецсигналами в Службе внешней разведки (СВР).
Обновлено в 05:56
Здоровье
Рошаль: несмотря на улучшение качества лечения, число жалоб на врачей растет во всем мире
Количество жалоб на действия медиков возросло во всем мире, при этом качество лечения постоянно улучшается.
Обновлено в 06:12
Авто
Автомобили марки Ravon начнут собирать в России
В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Футбол
Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»
"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с металлическими болтами в челюсти
По словам пациента, в далеком 1991 году неизвестный врач из другого региона провел ему крайне рискованную операцию, просверлив насквозь челюстную кость, и вставив самопальные болты.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение
Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
Наука
Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»
Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Авто
Новый BMW 1 серии сфотографировали без камуфляжа
В Сети появились фотографии BMW 1 серии нового поколения.
Обновлено в 04:46
Политика
В Кремле подтвердили подготовку к встрече Путина и Ким Чен Ына
Встреча президентов России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына готовится, заявил 15 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков.
Обновлено в 05:58
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Камбербэтч сбил велосипедиста на острове Уайт
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Петербурге проверят информацию о взрыве гранаты в жилом доме
В Петербурге проверяют информацию о взрыве гранаты в жилом доме, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:27
Общество
Москвичей предупредили о возможности снегопадов до мая
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что снегопады могут вернуться в столицу вплоть до начала мая, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:57
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Автоспорт
Вольф признался, что его удивил триумф «Мерседеса» в Китае
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что его удивил третий подряд золотой дубль пилотов команды Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.
Обновлено в 03:22
Общество
Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае
Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
Обновлено в 04:41