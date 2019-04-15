Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:01

На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,38 рубля.

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

Важное за сутки 20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия» В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.

Армия и оружие На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Происшествия В Париже взрыв прогремел в жилом доме ЧП произошло в ночь на 15 апреля в пятиэтажном здании в 18-м округе. По данным телеканала BFMTV, взрывной волной уничтожены четыре квартиры.

Общество Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.

Происшествия В Кемерове эвакуировали десять зданий из-за сообщений о бомбах Десять организаций Кемерова, включая медицинские учреждения, получили в понедельник анонимные сообщения о якобы заложенных в их зданиях бомбах.

Технологии Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.

Экономика Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.

Экономика Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Авто Volkswagen представил сразу три новых кроссовера К автосалону в Шанхае компания Volkswagen подготовилась основательно и представила несколько кроссоверов.

Общество В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание Двадцать российских регионов в понедельник перешли с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.

Экономика «Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессы «Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона.

Транспорт Миллион пассажиров подвезут из Санкт-Петербурга в Лаппеенранту Организаторы прогнозируют, что пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Лаппеенрантой должен составить 1 млн человек.

Общество Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.

Экономика Повышение пенсионного возраста увеличит безработицу в два раза Сегодня, 15 апреля 2019 года, стало известно, что к 2024 году число безработных россиян достигнет отметки в 7,8 млн человек, а уровень безработицы составит 9, 6-9, 7 %.

Экономика Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11% Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.

Происшествия В Ингушетии проходит обыск у правозащитника Муцольгова В Ингушетии силовики проводят обыск у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Происшествия В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.

Общество ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Финансы Рост котировок акций отмечен на фондовых биржах Китая Новая неделя на фондовом рынке Китая началась с подъема котировок на фоне данных о росте объема банковского кредитования в КНР и оптимизма по поводу продвижения торговых переговоров с США.

Шоу-бизнес Алена Водонаева встречается с молодым бортпроводником На сегодня выпускница «Дома-2» встречается с неким Иваном Гусевым.

Наука Обнаружены останки древнего кита с ногами Ученые из Перу сообщили, что недавно ими были обнаружены останки древнего кита, который жил в эпоху среднего эоцена, то есть около 41-47 миллионов лет назад.

Политика Forbes составил рейтинг самых богатых семей Кремля и Белого дома Журнал Forbes составил список 20 богатейших семей Кремля и Белого дома на основе деклараций о доходах чиновников за 2018 год.

Политика Россия может выплатить долг Совету Европы На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.