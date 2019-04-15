Финансы

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:01

На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,38 рубля.
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Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

Комсомольская правда04:36

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт03:57

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Интерфакс03:24

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Газета.Ru03:10

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,36 рубля

ТАСС03:05

Рубль сохраняет позиции на открытии биржевых торгов 15 апреля

Экономика сегодня03:32
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Происшествия

В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком

Обновлено вчера в 20:00
Общество

Умер нобелевский лауреат Пол Грингард

Обновлено вчера в 15:52
Важное за сутки

20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»

В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.
Обновлено вчера в 02:15
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала

Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В Париже взрыв прогремел в жилом доме

ЧП произошло в ночь на 15 апреля в пятиэтажном здании в 18-м округе. По данным телеканала BFMTV, взрывной волной уничтожены четыре квартиры.
Обновлено в 04:14
Общество

Кондратьев: Кубань обеспечивает работой и местных, и приезжих

Развитие экономики Кубани позволяет обеспечивать работой не только коренных жителей, но и ежегодно более 60 тысяч человек, которые выбирают регион в качестве нового постоянного места жительства, прокомментировал РИА Новости рейтинг российских регионов по количеству созданных рабочих мест губернатор Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Кемерове эвакуировали десять зданий из-за сообщений о бомбах

Десять организаций Кемерова, включая медицинские учреждения, получили в понедельник анонимные сообщения о якобы заложенных в их зданиях бомбах.
Обновлено в 04:41
Технологии

Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение

Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Авто

Volkswagen представил сразу три новых кроссовера

К автосалону в Шанхае компания Volkswagen подготовилась основательно и представила несколько кроссоверов.
Обновлено в 03:14
Общество

В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание

Двадцать российских регионов в понедельник перешли с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.
Обновлено вчера в 19:10
Экономика

«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессы

«Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона.
Обновлено вчера в 22:35
Транспорт

Миллион пассажиров подвезут из Санкт-Петербурга в Лаппеенранту

Организаторы прогнозируют, что пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Лаппеенрантой должен составить 1 млн человек.
Обновлено в 03:24
Общество

Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца

Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.
Обновлено в 01:50
Футбол

Евгений Ловчев: «Ни один тренер „Спартака“ не может поставить игру в обороне»

В команде постоянно меняется тренер, но ни один из них не может поставить игру в обороне.
Обновлено в 04:12
Экономика

Повышение пенсионного возраста увеличит безработицу в два раза

Сегодня, 15 апреля 2019 года, стало известно, что к 2024 году число безработных россиян достигнет отметки в 7,8 млн человек, а уровень безработицы составит 9, 6-9, 7 %.
Обновлено в 04:44
Экономика

Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%

Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Ингушетии проходит обыск у правозащитника Муцольгова

В Ингушетии силовики проводят обыск у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.
Обновлено в 04:11
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Общество

ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности

Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:25
Финансы

Рост котировок акций отмечен на фондовых биржах Китая

Новая неделя на фондовом рынке Китая началась с подъема котировок на фоне данных о росте объема банковского кредитования в КНР и оптимизма по поводу продвижения торговых переговоров с США.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Алена Водонаева встречается с молодым бортпроводником

На сегодня выпускница «Дома-2» встречается с неким Иваном Гусевым.
Обновлено в 04:03
Наука

Обнаружены останки древнего кита с ногами

Ученые из Перу сообщили, что недавно ими были обнаружены останки древнего кита, который жил в эпоху среднего эоцена, то есть около 41-47 миллионов лет назад.
Обновлено 13 апреля в 10:17
Политика

Forbes составил рейтинг самых богатых семей Кремля и Белого дома

Журнал Forbes составил список 20 богатейших семей Кремля и Белого дома на основе деклараций о доходах чиновников за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Общество

Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

«Суд постановил: назначить по данному делу комиссионную комплексную финансово-экономическую оценочную искусствоведческую экспертизу», — огласила решение судья.
Обновлено в 04:46
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