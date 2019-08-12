Финансы
Рубль незначительно растёт к доллару и евроRT на русском вчера в 03:02
На открытии торгов в понедельник, 12 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 3 копейки — до 65,25 рубля.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:17, Вашингтон
Происшествия
Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту жестко сел в районе Кронецкого заповедника на Камчатке. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Обновлено в 02:02
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество
ПФР пояснил, как учеба влияет на пенсии
Согласно закону о страховых пенсиях, в страховой стаж включаются периоды, во время которых платятся взносы в ПФР.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Футбол
Икарди согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт
Обновлено в 01:46
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Наука
Ожирение провоцирует развитие рака, выяснили ученые
Британские ученые обнаружили, что ожирение и избыточный вес провоцируют риск развития рака по меньшей мере в два раза.
Обновлено в 01:33
Общество
Эксперт попросил москвичей не кормить голубей из-за помета
Обновлено в 00:20
Футбол
Роналду заявил, что хочет вписать своё имя в историю футбола
Обновлено в 01:50
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено вчера в 00:57
Космос
В России предложили создать новый космический скафандр
Научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового российского скафандра для работы в открытом космосе.
Обновлено в 00:28
Политика
«Мне позвонил Даудов» – Максим Шевченко отозвал слова о Кадырове
Известный журналист, в прошлом член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественной палаты России Максим Шевченко прокомментировал свое резкое выступление по ситуации с дискуссией вокруг личности имама Шамиля, начатой главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 10:21
Авто
Выпустили самый мощный серийный внедорожник в мире
Компания Rezvani позиционирует эту модификация, как самую мощную серийную версию среди всех внедорожников в мире.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено 11 августа в 06:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в трех регионах
Температура воздуха в ряде российских регионов в ближайшие дни опустится до минусовых значений.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Общество
В Versace извинились за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Партия футболок изъята из продажи и уничтожена ещё 24 июля.
Обновлено 11 августа в 10:43
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов»
Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Обновлено 11 августа в 21:39
Армия и оружие
Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений
Лидер КНДР Ким Чен Ын повысил в званиях 103 военных за заслуги в разработке "новых мощных систем вооружений", приказ опубликован на первой полосе центральной в стране газеты "Нодон синмун".
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
В Индии заявили о покупке модернизированных МиГ-29 по «бросовым ценам»
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 01:43
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 01:48
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено вчера в 04:26