На открытии торгов в понедельник, 12 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 3 копейки — до 65,25 рубля.

Рубль незначительно растёт к доллару и евро

Происшествия Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту жестко сел в районе Кронецкого заповедника на Камчатке. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Общество ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Общество ПФР пояснил, как учеба влияет на пенсии Согласно закону о страховых пенсиях, в страховой стаж включаются периоды, во время которых платятся взносы в ПФР.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Наука Ожирение провоцирует развитие рака, выяснили ученые Британские ученые обнаружили, что ожирение и избыточный вес провоцируют риск развития рака по меньшей мере в два раза.

Политика В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Космос В России предложили создать новый космический скафандр Научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового российского скафандра для работы в открытом космосе.

Политика «Мне позвонил Даудов» – Максим Шевченко отозвал слова о Кадырове Известный журналист, в прошлом член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественной палаты России Максим Шевченко прокомментировал свое резкое выступление по ситуации с дискуссией вокруг личности имама Шамиля, начатой главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Авто Выпустили самый мощный серийный внедорожник в мире Компания Rezvani позиционирует эту модификация, как самую мощную серийную версию среди всех внедорожников в мире.

Происшествия Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках в трех регионах Температура воздуха в ряде российских регионов в ближайшие дни опустится до минусовых значений.

Происшествия В Москве задержали участника митинга 10 августа Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.

Футбол «Ростов» обыграл «Крылья Советов» Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.

Армия и оружие Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений Лидер КНДР Ким Чен Ын повысил в званиях 103 военных за заслуги в разработке "новых мощных систем вооружений", приказ опубликован на первой полосе центральной в стране газеты "Нодон синмун".

Футбол Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром» Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

Происшествия Медведь убил грибника в Хабаровском крае В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.

Общество Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.