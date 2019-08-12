Финансы

Рубль незначительно растёт к доллару и евроRT на русском вчера в 03:02

На открытии торгов в понедельник, 12 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 3 копейки — до 65,25 рубля.
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Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса к риску, включая валюты ЕМ

Финмаркетвчера в 12:37

Рубль незначительно растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

ЦБ повысил на 13 августа курс доллара до 65,43 рубля

ТАССвчера в 05:20

Рубль в ходе торгов уступает доллару, но чуть укрепляется к евро

Росбалтвчера в 04:07

Рубль снизился к евро и доллару на торгах 12 августа

Экономика сегоднявчера в 04:06

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:09

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:14
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:17, Вашингтон
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту жестко сел в районе Кронецкого заповедника на Камчатке. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Обновлено в 02:02
Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество

ПФР пояснил, как учеба влияет на пенсии

Согласно закону о страховых пенсиях, в страховой стаж включаются периоды, во время которых платятся взносы в ПФР.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика

Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»

Обновлено в 01:08
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Футбол

Икарди согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт

Обновлено в 01:46
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Наука

Ожирение провоцирует развитие рака, выяснили ученые

Британские ученые обнаружили, что ожирение и избыточный вес провоцируют риск развития рака по меньшей мере в два раза.
Обновлено в 01:33
Общество

Эксперт попросил москвичей не кормить голубей из-за помета

Обновлено в 00:20
Футбол

Роналду заявил, что хочет вписать своё имя в историю футбола

Обновлено в 01:50
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено вчера в 00:57
Космос

В России предложили создать новый космический скафандр

Научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового российского скафандра для работы в открытом космосе.
Обновлено в 00:28
Политика

«Мне позвонил Даудов» – Максим Шевченко отозвал слова о Кадырове

Известный журналист, в прошлом член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественной палаты России Максим Шевченко прокомментировал свое резкое выступление по ситуации с дискуссией вокруг личности имама Шамиля, начатой главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 10:21
Авто

Выпустили самый мощный серийный внедорожник в мире

Компания Rezvani позиционирует эту модификация, как самую мощную серийную версию среди всех внедорожников в мире.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено 11 августа в 06:33
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в трех регионах

Температура воздуха в ряде российских регионов в ближайшие дни опустится до минусовых значений.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

В Москве задержали участника митинга 10 августа

Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Общество

В Versace извинились за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

Партия футболок изъята из продажи и уничтожена ещё 24 июля.
Обновлено 11 августа в 10:43
Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов»

Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Обновлено 11 августа в 21:39
Политика

Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Ким Чен Ын повысил более ста военных за разработку новых вооружений

Лидер КНДР Ким Чен Ын повысил в званиях 103 военных за заслуги в разработке "новых мощных систем вооружений", приказ опубликован на первой полосе центральной в стране газеты "Нодон синмун".
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

В Индии заявили о покупке модернизированных МиГ-29 по «бросовым ценам»

Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 01:43
Происшествия

Медведь убил грибника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Общество

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 01:48
Финансы

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено вчера в 04:26
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