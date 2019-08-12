Финансы

Рубль незначительно растёт к доллару и евроRT на русском вчера в 03:02

На открытии торгов в понедельник, 12 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 3 копейки — до 65,25 рубля.
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Рубль в минусе в общей динамике развивающихся валют после праймериз в Аргентине

ПРАЙМвчера в 16:01

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса к риску, включая валюты ЕМ

Финмаркетвчера в 12:37

ЦБ повысил на 13 августа курс доллара до 65,43 рубля

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Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:09

Рубль незначительно растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:00, Вашингтон
Политика

Глава ГКНБ Киргизии обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота

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Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

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Происшествия

На острове Эвбея в Греции произошёл сильный лесной пожар

Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Здоровье

Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом

На первом месте по числу случаев вирусного гепатита — Чукотский автономный округ, где на конец 2018 года уровень заболеваемости составил 3546,2 случая на 100 тыс. населения.
Обновлено в 00:00
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Наука

Ожирение провоцирует развитие рака, выяснили ученые

Британские ученые обнаружили, что ожирение и избыточный вес провоцируют риск развития рака по меньшей мере в два раза.
Обновлено в 01:33
Космос

В созвездии Паруса обнаружено загадочное явление

Международная группа астрономов обнаружила кратковременное замедление вращения пульсара PSR J0835-4510 в созвездии Парусов, находящегося в тысяче световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика

Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»

Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело

В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку

Обновлено вчера в 20:41
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

Обновлено 11 августа в 10:11
Происшествия

Мужчину с ножом задержали за попытки помешать врачам оказать помощь участникам драки в центре Москвы

В Пресненском районе столицы полицейские задержали мужчину, мешавшему медикам оказать помощь участникам драки.
Обновлено в 01:21
Политика

Порошенко вручили две повестки на допрос в ГБР

«Порошенко получил сегодня сразу две новые повестки к следователям на начало сентября», — написал адвокат, добавив, что бывшему украинскому лидеру нужно «привыкать к допросам».
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие

Турция назвала дату поставки второй партии С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире одного из местных телеканалов сделал заявление, что вторую партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Москва поставит Анкаре в августе-сентябре 2019 года.
Обновлено вчера в 10:18
Политика

В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным

Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области

Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
Обновлено в 01:29
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Медведь убил грибника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Баскетбол

Алексей Швед не сыграет на Кубке мира

На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта.
Обновлено вчера в 11:16
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Общество

Во Владивостоке суд выселил из квартиры 18 собак

Обновлено вчера в 21:57
Гаджеты

Дисплей Samsung Galaxy Note10+ назвали лучшим в мире

По сумме результатов Samsung Galaxy Note10+ получил наивысший рейтинг A+ по версии DisplayMate.
Обновлено вчера в 15:53
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено 11 августа в 22:31
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе

В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие

Масштабные учения начнутся сегодня в нескольких российских регионах

В Министерстве обороны отмечают, что важной составляющей учений станет выполнение задач по ликвидации последствий условного применения биологических средств и аварий на радиационных и химически опасных объектах.
Обновлено в 00:07
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
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