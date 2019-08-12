Финансы
Рубль незначительно растёт к доллару и евроRT на русском вчера в 03:02
На открытии торгов в понедельник, 12 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 3 копейки — до 65,25 рубля.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:00, Вашингтон
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
На острове Эвбея в Греции произошёл сильный лесной пожар
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Здоровье
Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом
На первом месте по числу случаев вирусного гепатита — Чукотский автономный округ, где на конец 2018 года уровень заболеваемости составил 3546,2 случая на 100 тыс. населения.
Обновлено в 00:00
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Наука
Ожирение провоцирует развитие рака, выяснили ученые
Британские ученые обнаружили, что ожирение и избыточный вес провоцируют риск развития рака по меньшей мере в два раза.
Обновлено в 01:33
Космос
В созвездии Паруса обнаружено загадочное явление
Международная группа астрономов обнаружила кратковременное замедление вращения пульсара PSR J0835-4510 в созвездии Парусов, находящегося в тысяче световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело
В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено вчера в 20:41
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Обновлено 11 августа в 10:11
Происшествия
Мужчину с ножом задержали за попытки помешать врачам оказать помощь участникам драки в центре Москвы
В Пресненском районе столицы полицейские задержали мужчину, мешавшему медикам оказать помощь участникам драки.
Обновлено в 01:21
Политика
Порошенко вручили две повестки на допрос в ГБР
«Порошенко получил сегодня сразу две новые повестки к следователям на начало сентября», — написал адвокат, добавив, что бывшему украинскому лидеру нужно «привыкать к допросам».
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие
Турция назвала дату поставки второй партии С-400
Министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире одного из местных телеканалов сделал заявление, что вторую партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Москва поставит Анкаре в августе-сентябре 2019 года.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным
Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области
Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
Обновлено в 01:29
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Баскетбол
Алексей Швед не сыграет на Кубке мира
На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Общество
Во Владивостоке суд выселил из квартиры 18 собак
Обновлено вчера в 21:57
Гаджеты
Дисплей Samsung Galaxy Note10+ назвали лучшим в мире
По сумме результатов Samsung Galaxy Note10+ получил наивысший рейтинг A+ по версии DisplayMate.
Обновлено вчера в 15:53
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено 11 августа в 22:31
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе
В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие
Масштабные учения начнутся сегодня в нескольких российских регионах
В Министерстве обороны отмечают, что важной составляющей учений станет выполнение задач по ликвидации последствий условного применения биологических средств и аварий на радиационных и химически опасных объектах.
Обновлено в 00:07
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35