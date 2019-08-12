На открытии торгов в понедельник, 12 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 3 копейки — до 65,25 рубля.

Рубль незначительно растёт к доллару и евро

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