Финансы

Рубль незначительно растёт к доллару и евроRT на русском 03:02

На открытии торгов в понедельник, 12 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 3 копейки — до 65,25 рубля.
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Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса к риску, включая валюты ЕМ

Финмаркет12:37

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:14

Курс доллара снизился до 65,25 рубля

ТАСС03:04

Рубль снизился к евро и доллару на торгах 12 августа

Экономика сегодня04:06

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru03:09

Рубль в ходе торгов уступает доллару, но чуть укрепляется к евро

Росбалт04:07

Рубль незначительно растёт к доллару и евро

RT на русском03:02
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Армия и оружие

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Здоровье

Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным

Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено в 16:48
Экономика

Полугодовая дивидендная доходность «Полюса» может составить 4,6%

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 93,3 млрд руб. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за I полугодие 2019 г. составила 93,312 млрд руб. "Газпром нефть" рассматривает переход с промежуточных дивидендов за 9 месяцев на полугодовые выплаты, сообщил финансовый директор "Газпром нефти" Алексей Янкевич.
Обновлено в 05:43
Футбол

Джорджевич перешел в «Локомотив»

Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Раскрыто число истребителей России

Обновлено в 04:12
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья

Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Архангельской области два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузового фургона в Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Обновлено в 19:36
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Культура

Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка

Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Полиция начала проверку по факту избиения девушки при задержании

Обновлено в 11:25
Кино

В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп

Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено в 11:55
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Обновлено в 16:04
Технологии

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено в 18:48
Общество

Дворник из Подмосковья оказалась должна почти 2 млрд руб

Обновлено вчера в 02:50
Происшествия

В Екатеринбурге водитель автобуса заставлял ребенка убрать свою рвоту

В столице Свердловской области разгорелся скандал после того, как мальчику, ехавшему в общественном транспорте стало плохо и его стошнило.
Обновлено в 12:22
Гаджеты

Эксперт рассказал, как уберечься от звуковой атаки через смартфон

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как не допустить звуковых атак через телефон.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Космос

Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Интернет

Найдены новые способы отслеживать включённый режим инкогнито в Google Chrome 76

В выпуске Google Chrome 76 компания исправила проблему, которая позволяла веб-сайтам отслеживать, использует ли посетитель режим инкогнито.
Обновлено в 07:58
Политика

ЦИК: выборы в Мосгордуму может отменить только суд

ЦИК указал, что прекратить избирательную кампанию может только суд, если будет отменено решение Мосгордумы о назначении выборов.
Обновлено в 13:03
Политика

Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии

В целом ранее говорилось о том, что из-за российских туристов Грузия потеряет около 10% ВВП страны.
Обновлено в 11:27
Общество

ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей

Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Индия официально признала С-400 лучшей системой ПВО в мире

Российская система противовоздушной обороны С-400, несмотря на всю критику индийских СМИ, считается в Индии лучшей в мире.
Обновлено в 18:49
Происшествия

В Якутии в ДТП погибли пять человек

В Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четыре получили травмы.
Обновлено в 19:51
Общество

В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Общество

Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства»

Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить опубликованный четыре года назад текст, в котором журналист Петр Маняхин попытался написать «идеальный (с точки зрения Роскомнадзора) текст о добровольном расставании с жизнью».
Обновлено в 12:08
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Обновлено в 04:50
Музыка

Вера Брежнева приняла ЧП с пиротехникой на концерте за задумку

На концерте в Баку у Веры Брежневой вышла из строя пиротехника. Событие случилось в то время, когда певица находилась на сцене.
Обновлено в 07:05
Политика

Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт

Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Как работают Яндекс.Новости?
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