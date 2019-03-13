Финансы
Рубль незначительно растёт к доллару и евроRT на русском 13 марта в 03:05
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ФИНПРОГНОЗ: «ЦБ РФ будет проводить более мягкую кредитно-денежную монетарную политику»
Вечерние Челны13 марта в 09:58
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Интернет
«Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть
"Яндекс" начал тестировать новый социальный сервис "Аура", который будет работать внутри собственного приложения компании.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Похороны Малашенко пройдут 18 марта на Троекуровском кладбище
Похороны медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании в возрасте 64 лет, пройдут на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 18 марта, сообщил РИА Новости главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
На Украине предложили взыскать с России ренту за земли Юрия Долгорукого
Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne предложил взыскать с России ренту за «использование украинской земли, основанной Юрием Долгоруким» в течение 300-летнего периода.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Reuters узнал о выпуске обновленного ПО для Boeing 737 MAX
Обновленное программное обеспечение для самолетов Boeing 737 MAX выйдет в течение 7–10 дней.
Обновлено в 01:01
Политика
Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность
Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
В Крыму оценили ущерб от нахождения полуострова в составе Украины
Экономические потери Крыма от пребывания в составе Украины исчисляются сотнями миллиардов или даже триллионами рублей.
Обновлено в 01:23
Политика
National Interest: Россия победила в санкционной войне
Профессор политологии американского Университета содружества Вирджинии Джуди Твигг в статье для журнала National Interest пришла к выводу, что Россия побеждает в санкционной войне против Запада.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Новой Зеландии полиция оцепила больницу, сообщают СМИ
Больница города Хейстингс новозеландского острова Северный оцеплена полицией в связи с угрозой, характер которой не уточняется, сообщает местная радиостанция Newstalk ZB со ссылкой на заявление представителя полиции.
Обновлено в 00:32
Общество
МВД и Минэкономразвития не смогли договориться о слиянии экзаменов «площадка» и «город»
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития раскритиковало подготовленный МВД проект о замене двух экзаменов на водительские права одним.
Обновлено в 02:26
Политика
Совфед: государство покроет расходы операторов по закону о Рунете
В пресс-службе Совета Федерации сообщили, что расходы операторов, связанные с исполнением закона об устойчивом Рунете, будут компенсироваться государством.
Обновлено вчера в 10:50
Культура
Умер дважды лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин
Обновлено в 00:14
Происшествия
Увеличилось число жертв теракта в Новой Зеландии
Отмечается, что речь идет о Мохсене аль-Мазини. После его смерти число жертв теракта достигло 50.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Гуаидо объявил о захвате контроля над компанией Citgo
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо в своем Twitter сообщил, что оппозиция получила контроль над нефтяной компанией Citgo, «дочкой» национальной венесуэльской нефтекомпании PDVSA.
Обновлено в 02:30
Автоспорт
Квят показал восьмой результат на третьей практике Гран-при Австралии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучший результат на третьей тренировке Гран-при Австралии "Формулы-1", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии
Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Пушков прокомментировал новые санкции против России
Российский сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте Twitter прокомментировал санкции, введенные Канадой против России из-за ситуации на Украине и инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке
Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Экс-сотрудник разведки Пентагона признался в шпионаже в пользу Китая
Бывший сотрудник Разведывательного управление министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал свою вину в шпионаже в пользу Китая, сообщает пресс-служба американского минюста.
Обновлено вчера в 19:56
Космос
Уволился разработчик новых модулей МКС
Обновлено в 01:45
Политика
Шесть компаний судостроительной отрасли попали под новые санкции США
15 марта Минфин США включил новых физических и юридических лиц в санкционный список по Украине.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Полиция сочла Новозеландского Брейвика ответственным за оба теракта
Полиция Новой Зеландии заявила, что стрелок Брентон Таррант несёт ответственность за оба нападения на мечети.
Обновлено в 00:45
Хоккей
Голкипер «Коламбуса» Бобровский установил личный и клубный рекорды
Вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский установил личный и клубный рекорды по количеству сейвов в матче на ноль, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:14
Происшествия
Один из подозреваемых в стрельбе в Новой Зеландии оказался невиновным
Местное издание New Zealand Herald, ссылаясь за заявление премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерны, сообщает, что один из задержанных после стрельбы в мечетях оказался невиновным.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
На пожаре в Балакове погибли два человека
Обновлено в 01:12
Политика
В Словакии начались выборы президента
Нынешний глава Словакии Андрей Киска свою кандидатуру на выборы не выставил.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Более 50 женщин подали в суд на Национальный олимпийский комитет США
Более 50 женщин подали иск против Национального олимпийского комитета (НОК) США за неспособность предотвратить насилие со стороны бывшего женского врача сборной по гимнастике Лари Нассара, который на данный момент находится в тюрьме.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Немецкий депутат призвал Запад снять санкции против России
Член берлинской палаты депутатов, немецкий политик из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил о необходимости снятия западных санкций, введённых против России.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Нападавшие на посольство КНДР в Мадриде планировали смену власти — WP
На посольство Северной Кореи в испанском Мадриде нападали члены малоизвестной группировки, которая планирует смену власти в Пхеньяне, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 18:15
Спорт
Сборная Франции огласила составы на эстафеты ЧМ по биатлону
Обновлено вчера в 21:19