Финансы
Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:31
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов, так как участники рынка переключились в режим ожидания итогов заседания ЦБ РФ.
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Общество
Денежные премии для чиновников заменят похвалой
Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Транспорт
Более четверти россиян назвали цены на такси завышенными
Цены на такси считают завышенными более четверти россиян (28%).
Обновлено в 03:45
Авто
Skoda нашла очередной способ облегчить жизнь водителей
Обновлено в 05:26
Политика
В Сирии погибла дагестанская правозащитница
Обновлено в 04:54
Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Обновлено вчера в 03:28
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Общество
Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников
Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Здоровье
Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ
Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Обновлено в 02:28
Культура
Панин уличил Бортко в лицемерии
Обновлено в 02:03
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Сирия и Иран осудили слова президента.
Обновлено в 05:30
Политика
Двух украинских националистов заочно арестовали в РФ
Обвиняемые в нападении в минувшем году на Российский центр науки и культуры в Киеве члены националистической организации С14 Сергей Мазур и Александр Войтко заочно арестованы.
Обновлено в 05:17
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Юлии Началовой уточнила причину ее смерти
Обновлено в 03:41
Наука
Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео
По словам Давилы-Росс, открытие говорит о том, что обладать способностью "строить рожи" могут и многие другие виды млекопитающих.
Обновлено вчера в 13:54
Авто
Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe
В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
При взрыве котельной под Воронежем погибла случайная прохожая
При взрыве котельной в совхозе «Масловский» в Новоусманском районе погибла случайная прохожая.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачей
Обновлено в 04:45
Футбол
Рио Фердинанд: «Взял бы Санчо в „МЮ“»
Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о перспективах полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Цивилев призвал не забывать о пожаре в «Зимней вишне»
Обновлено в 04:42
Общество
Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске
Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в список самых смертоносных в мире
Американские эксперты составили список самых смертоносных крейсеров в мире, в который вошли российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Киров», «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») и «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Черногории требуют максимальных сроков для россиян-путчистов
По словам спецпрокурора Саши Чадженович, в отношении россиян Владимира Попова и Эдуарда Широкова отсутствуют причины для смягчения наказания, поэтому они заслуживают на максимальный срок тюремного заключения, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10