Финансы

Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:31

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов, так как участники рынка переключились в режим ожидания итогов заседания ЦБ РФ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль в начале торгов выиграл у доллара, но уступил евро

Росбалт03:55

Курс доллара вырос до 63,97 рубля

ТАСС03:05

Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торгов

Интерфакс03:31

Рубль стабилен к бивалютной корзине перед заседанием ЦБ РФ

Вести.Финанс03:26

Рубль перешел к осторожному укреплению после разнонаправленного начала торгов

Банки.ру03:20

Курс доллара достиг 63,97 рубля

Российская газета03:35

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 11:30 мск 22 марта составил 63,7705 руб

Финмаркет04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Общество

Денежные премии для чиновников заменят похвалой

Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Политика

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Транспорт

Более четверти россиян назвали цены на такси завышенными

Цены на такси считают завышенными более четверти россиян (28%).
Обновлено в 03:45
Авто

Skoda нашла очередной способ облегчить жизнь водителей

Обновлено в 05:26
Политика

В Сирии погибла дагестанская правозащитница

Обновлено в 04:54
Политика

Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»

Обновлено вчера в 03:28
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Общество

Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников

Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Здоровье

Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ

Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане

Обновлено в 02:28
Политика

Полпред президента представил нового руководителя Республики Алтай

Обновлено в 05:21
Культура

Панин уличил Бортко в лицемерии

Обновлено в 02:03
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Сирия и Иран осудили слова президента.
Обновлено в 05:30
Политика

Двух украинских националистов заочно арестовали в РФ

Обвиняемые в нападении в минувшем году на Российский центр науки и культуры в Киеве члены националистической организации С14 Сергей Мазур и Александр Войтко заочно арестованы.
Обновлено в 05:17
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес

Пресс-секретарь Юлии Началовой уточнила причину ее смерти

Обновлено в 03:41
Наука

Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео

По словам Давилы-Росс, открытие говорит о том, что обладать способностью "строить рожи" могут и многие другие виды млекопитающих.
Обновлено вчера в 13:54
Авто

Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe

В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

При взрыве котельной под Воронежем погибла случайная прохожая

При взрыве котельной в совхозе «Масловский» в Новоусманском районе погибла случайная прохожая.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачей

Обновлено в 04:45
Футбол

Рио Фердинанд: «Взял бы Санчо в „МЮ“»

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о перспективах полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Цивилев призвал не забывать о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 04:42
Общество

Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

В США включили российские крейсеры в список самых смертоносных в мире

Американские эксперты составили список самых смертоносных крейсеров в мире, в который вошли российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Киров», «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») и «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Черногории требуют максимальных сроков для россиян-путчистов

По словам спецпрокурора Саши Чадженович, в отношении россиян Владимира Попова и Эдуарда Широкова отсутствуют причины для смягчения наказания, поэтому они заслуживают на максимальный срок тюремного заключения, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:31
Гаджеты

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное