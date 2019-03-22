Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:31

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов, так как участники рынка переключились в режим ожидания итогов заседания ЦБ РФ.

Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торгов

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