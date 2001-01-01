Финансы

Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов четвергаИнтерфакс вчера в 03:32

Евро снизился до 73,23 руб. (-6 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 4,8 копейки к уровню закрытия среды, до 68,81 рубля. Доллар при этом оказался на 3,86 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 5,75 копейки выше официального курса.
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