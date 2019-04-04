Финансы
Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов четвергаИнтерфакс 03:32
Доллар США и евро слегка снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в рамках продолжающейся четвертую сессию подряд консолидации после снижения по итогам предыдущей недели.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Армия и оружие
Над Петербургом и Ленобластью пролетел шведский военный самолет
Самолет пролетел над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также вблизи границы РФ с Финляндией.
Обновлено в 09:28
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Гаджеты
В России стартовали продажи игрового ноутбука Acer Predator Triton 500
В России официально стартовали продажи мощного игрового ноутбука Acer Predator Triton 500.
Обновлено в 12:22
Политика
МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов
МИД указал, что Япония продолжает пытаться представить в медиа телефонные звонки "дипломатов среднего звена" посольства в Москве как "дипломатические протесты" по поводу различных мероприятий, проводимых на южных Курильских островах.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Саратовской области спасли двух девочек с дрейфующей льдины
Спасатели в четверг сняли двух 15-летних девочек с дрейфующей льдины на реке Волга в городе Балаково Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Обновлено в 12:24
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полёта к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордное время, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Обновлено в 10:30
Политика
В штабе Зеленского рассказали о его отношении к томосу об автокефалии
У кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского в случае победы на выборах нет планов в отношении томоса об автокефалии, которые могли бы негативно отразиться на церковной жизни страны, заявила его советница Ирина Венедиктова.
Обновлено в 12:09
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Происшествия
В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения
Отмечается, что прокуратура Юрьянского района в ходе мониторинга сети интернет выявила приложения онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащие пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений.
Обновлено в 09:11
Технологии
В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем
Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Благовещенске врач «скорой» проверил состояние пациента ногой
Врач "скорой помощи" во время вызова проверил состояние пациента, дотронувшись до его головы ногой в ботинке.
Обновлено в 08:24
Авто
«Яндекс.Такси» решил запустить сервис грузоперевозок
Сервис «Яндекс.Такси» планирует запустить возможность заказа грузоперевозок.
Обновлено в 12:29
Общество
Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники
СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
Общество
Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России
Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Общество
Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни
Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Общество
Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова
Обновлено 02 апреля в 12:58
Здоровье
Жительнице Красноярска запретили снимать обшарпанные стены больницы, объяснив это врачебной тайной
Обновлено в 08:58
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Обновлено в 08:59
Политика
Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию
Вмешательство России было решающим при развороте хода войны в пользу союзника Москвы президента Сирии Башара Асада.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России
Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
Обновлено в 06:21
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Энергетика
Армения попросила Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию АЭС
Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 12:52