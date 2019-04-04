Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов четвергаИнтерфакс 03:32

Доллар США и евро слегка снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в рамках продолжающейся четвертую сессию подряд консолидации после снижения по итогам предыдущей недели.

Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов четверга

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