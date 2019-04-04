Финансы

Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов четвергаИнтерфакс 03:32

Доллар США и евро слегка снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в рамках продолжающейся четвертую сессию подряд консолидации после снижения по итогам предыдущей недели.
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Рубль вечером слегка ускорил снижение к доллару и евро

Финмаркет12:30

Рубль ослаб по итогам основной валютной сессии к доллару на 26 копеек, к евро — на 15

Банки.ру12:21

Доллар и евро выросли на открытии торгов 4 апреля

Телеканал 360°06:17

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:34

Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов четверга

Интерфакс03:32

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10

Рубль открыл торги слабым ростом к доллару и евро

ПРАЙМ03:10
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Армия и оружие

Над Петербургом и Ленобластью пролетел шведский военный самолет

Самолет пролетел над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также вблизи границы РФ с Финляндией.
Обновлено в 09:28
Политика

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:23
Армия и оружие

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Гаджеты

В России стартовали продажи игрового ноутбука Acer Predator Triton 500

В России официально стартовали продажи мощного игрового ноутбука Acer Predator Triton 500.
Обновлено в 12:22
Политика

МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов

МИД указал, что Япония продолжает пытаться представить в медиа телефонные звонки "дипломатов среднего звена" посольства в Москве как "дипломатические протесты" по поводу различных мероприятий, проводимых на южных Курильских островах.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Саратовской области спасли двух девочек с дрейфующей льдины

Спасатели в четверг сняли двух 15-летних девочек с дрейфующей льдины на реке Волга в городе Балаково Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Обновлено в 12:24
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полёта к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордное время, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Обновлено в 10:30
Политика

В штабе Зеленского рассказали о его отношении к томосу об автокефалии

У кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского в случае победы на выборах нет планов в отношении томоса об автокефалии, которые могли бы негативно отразиться на церковной жизни страны, заявила его советница Ирина Венедиктова.
Обновлено в 12:09
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Политика

Путин поручил принять закон по защите капиталовложений

Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Происшествия

В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения

Отмечается, что прокуратура Юрьянского района в ходе мониторинга сети интернет выявила приложения онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащие пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений.
Обновлено в 09:11
Технологии

В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем

Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Благовещенске врач «скорой» проверил состояние пациента ногой

Врач "скорой помощи" во время вызова проверил состояние пациента, дотронувшись до его головы ногой в ботинке.
Обновлено в 08:24
Авто

«Яндекс.Такси» решил запустить сервис грузоперевозок

Сервис «Яндекс.Такси» планирует запустить возможность заказа грузоперевозок.
Обновлено в 12:29
Общество

Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники

СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
Общество

Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России

Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Общество

Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни

Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Общество

Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова

Обновлено 02 апреля в 12:58
Здоровье

Жительнице Красноярска запретили снимать обшарпанные стены больницы, объяснив это врачебной тайной

Обновлено в 08:58
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Обновлено в 08:59
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:18
Политика

Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию

Вмешательство России было решающим при развороте хода войны в пользу союзника Москвы президента Сирии Башара Асада.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России

Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
Обновлено в 06:21
Футбол

Колосков усомнился, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол

Обновлено в 09:31
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Политика

Алексей Рогозин покинет пост вице-президента ОАК и главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:30
Энергетика

Армения попросила Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию АЭС

Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 12:52
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