Финансы
Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:19
Доллар и евро немного снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:34, Вашингтон
Политика
ДНР и ЛНР предложили Киеву срочно обменяться пленными
Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву ускорить обмен пленными и обменяться по принципу «всех на всех».
Обновлено в 13:30
Кино
«Звездный путь» может стать последним фильмом Квентина Тарантино
Рассуждая о грядущем завершении своей кинокарьеры, Квентин Тарантино отметил, что «Звездный путь» действительно может стать последним проектом в его фильмографии.
Обновлено вчера в 11:09
Экономика
Microsoft и AT&T договорились о партнерстве на $2 млрд
В заявлении компаний не говорится о сумме сделки, но, по данным Reuters, речь идет о $2 млрд.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Политика
Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Число отравившихся в детском лагере в Крыму выросло почти вдвое
Число пострадавших из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму увеличилось с 34 до 54 человек.
Обновлено в 13:13
Интернет
Создатели приложения Prizma осваивают геочаты
Будет ли успешным новый сервис Capture Создатели популярного приложения Prizma запустили новый сервис Capture.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Бузова встретилась с экс-возлюбленным Романом Третьяковым
Неожиданно для всех в какой-то момент в студии появился бывший возлюбленный исполнительницы, экс-участник проекта «Дом−2» Роман Третьяков.
Обновлено в 10:25
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Политика
Путин наградил вдову Солженицына орденом
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»
Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Футбол
В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок российской сборки
Автомобиль марки KIA возглавил рейтинг лучших иномарок российской сборки. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».
Обновлено в 13:58
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению
Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Захарова прокомментировала угрозы Киева уничтожить Крымский мост
Заявление бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о возможностях украинской армии снести Крымский мост за несколько минут крылатыми ракетами «Нептун» прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 01:18
Армия и оружие
ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
Политика
В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Напомним, в марте в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года работал на РФ, рассказал, среди прочего, о созданных Киевом тайных тюрьмах, где пытали и убивали людей.
Обновлено в 11:00
Политика
Италия показала, как расправиться с надоевшей Украиной
12 июля суд в Павии приговорил к 24 годам тюремного заключения гражданина Италии украинского происхождения, участника Евромайдана и боев в Донбассе Виталия Маркива по обвинению в убийстве 24 мая 2014 года под Славянском итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.
Обновлено в 09:38
Политика
Лавров поставил Грузии условия для отмены запрета на полеты
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва не станет рассматривать возможность отмены санкций в отношении Грузии до тех пор, пока не будут устранены угрозы безопасности россиян.
Обновлено в 00:10
Футбол
Александр Точилин: «Высокая цель „Сочи“ — первое место в РПЛ»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 2-го тура чемпионата России рассказал о финансировании «барсов», а также прокомментировал трансферную политику клуба.
Обновлено в 11:25
Экономика
Fitch повысило рейтинг Global Ports
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Global Ports в иностранной и местной валютах до уровня "BB+" с "BB", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.
Обновлено в 10:21
Наука
В Google Brain придумали новую технологию ускоренного обучения ИИ
Израильский стартап Run: AI предлагает решение, которое позволяет ускорить обучение моделей ИИ в 100 раз или пожертвовать скоростью, но сэкономить.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51