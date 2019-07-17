Доллар и евро немного снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов

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